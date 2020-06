El Comité de Competición sanciona al Mallorca por el salto del espontáneo y advierte al Barça

El Barcelona asaltó Son Moix el pasado sábado en el partido que sirvió para el reinicio liguero tanto de los culés como del Mallorca. Una de las imágenes del partido la dejó el joven aficionado que accedió al campo para después saltar al terreno de juego. Si desde LaLiga anunciaron que tomarían medidas, el Comité de Competición de la RFEF ya ha impuesto una sanción económica al club balear.

El Comité presidido por Carmen Pérez González ha sancionado con 301 euros de multa al Mallorca por la entrada al campo de un espontáneo en el transcurso del partido (en el minuto 56) frente al Barcelona ya que supone una "alteración del orden del encuentro de carácter leve".

Desde LaLiga ya se emitió un comunicado sobre este suceso en Son Moix: "Ante el incidente del espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Estadio del Visit Mallorca, sin autorización alguna, incumpliendo los protocolos establecidos en la legislación sanitaria vigente y desobedeciendo las órdenes del personal de seguridad privada, LaLiga va a interponer las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito".

Partido a puerta cerrada... ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

José Costana, jefe de seguridad del Mallorca, explicó en EFE que el joven de 17 años accedió al campo "trepando por un muro". El objetivo de este no era otro que acercarse a Lionel Messi para hacerse una foto con el '10' del Barça, pero que este le esquivó, con el que sí consiguió fotografiarse fue con Jordi Alba, después fue detenido por la policía.

El propio protagonista habló ante los micrófonos del programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Afirmó que la idea ya la tenía formada en el mes de marzo, antes de que se suspendiese La Liga por el coronavirus. Partido que por entonces se hubiese jugado con público en las gradas. "Mi sueño es tener una foto con Messi, he ido a por él, he hecho fotos y la policía me ha obligado a borrarlas", dijo en el espacio radiofónico.

La madre del espontáneo, por su parte, ha hablado este mismo lunes con Deportes Cuatro para hablar del incidente protagonizado por su hijo. "Aún es un niño y no era consciente de lo que hacía, se dejó influenciar por sus amigos", ha afirmado muy entristecida por lo sucedido.

Advertencia para el Barcelona

Además de la sanción económica al Mallorca por parte del Comité de la Real Federación Española de Fútbol, también se ha advertido al Barcelona por retrasar su salida al terreno de juego. Por este hecho el partido dio comienzo con cuatro minutos de retraso, algo que quedó reflejado en el acta arbitral por el colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande.

El Comité de Competición recuerda al Barcelona que tiene "la obligación que viene impuesta a los clubes respecto del escrito cumplimiento del horario oficial establecido para el inicio de los encuentros, en el desarrollo de sus dos tiempos, instándole que extreme su diligencia para respetar la hora de comienzo de los partidos".

