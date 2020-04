Muchos son los deportistas que además de su carrera en sus distintas disciplinas también tienen otra vida en el mundo de la sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... Durante la crisis del coronavirus han tenido que alejarse de las pistas para aportar su granito de arena como enfermeros, médicos, policías...

Ese es el caso de Sandra Bellver. La catalana es jugadora del World Padel Tour y ahora ejerce como enfermera en el Hospital de Bellvitge. Esta barcelona, la número 56 del mundo, ha querido mandar un mensaje en estos tiempos tan difíciles de confinamiento y lucha contra el Covid-19.

"La batalla, por desgracia, no se encuentra ahora en las pistas, sino en el hospital", comienza diciendo una Sandra Bellver que también se muestra agradecida a la ciudadanía: "Gracias por el granito de arena que estáis aportando quedándoos en casa. Esto es esfuerzo de todos y gracias a todos estamos ganando la batalla al virus".

Sandra Bellver, jugadora de World Padel Tour y enfermera: "La batalla está en el hospital"

Bellver llegó en tres ocasiones al cuadro final del World Padel Tour durante la temporada de 2019, pero ahora trabaja en el turno de noche del Hospital de Bellvitge. Es por este motivo, por su lucha diaria ante la pandemia global que ha paralizado prácticamente más de medio mundo, que invita a seguir en esta lucha que concierne a todos. Para ello aboga por seguir con el 'me quedo en casa', la mejor manera de no bajar la guardia.

Mensaje de optimismo

"Es importante que no bajemos la guardia para no irnos a un tercer set con el virus", señala Sandra Bellver. Para finalizar, la jugadora de pádel manda un mensaje de optimismo y cariño para los aficionados: "Espero que nos veamos pronto por las pistas y nos demos todos los abrazos que no nos hemos podido dar hasta ahora".

[Más información: Juan Bertó, el médico de Osasuna que reforzó la sanidad madrileña ante la pandemia de coronavirus]