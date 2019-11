La nueva vida de Javier Fernández tras su retirada: oro con un sorprendente espectáculo sobre hielo

Javier Fernández anunciaba su retirada de las pistas hace un año. Lo haría dos meses después, en enero, con su séptimo oro europeo colgado del cuello. Por séptima vez seguida, algo que no se veía desde hacía 84 años. Cerraba su trayectoria en lo más alto del podio del Europeo, competición en la que debutaba en 2007. Se despedía con un palmarés increíble y habiendo puesto el patinaje artístico en el mapa en España.

Siete oros europeos, dos Mundiales (2015 y 2016), dos bronces mundialistas (2013 y 2014) y otro olímpico (JJOO de Pyeongchang). Pero todos estos éxitos no han rebajado ni un ápice la pasión que siente por 'su' deporte, por el que sigue trabajando para darle mayor visibilidad ahora que está alejado de la alta competición. Un espectáculo. Lo que es 'Revolution on ice'.

La función de Javier Fernández, que cumple en este 2019 su tercera edición, recorrerá la geografía española durante los meses de noviembre y diciembre. El pistoletazo de salida se dio este pasado sábado por la tarde en Málaga. Su sueño al alcance de todo el mundo en un espectáculo que fusiona patinaje artístico y música en vivo. Baile, luces y teatro redondean la obra, que cuenta con otras figuras del hielo como Ashley Wagner, Jeffrey Buttle; Yannick Bonheur y Annette Dyrt; Anna Capellini y Luca Lanotte; Javier Raya y Elladj Baldé.

Javier Fernández, en Revolution on ice

"Mi sueño es conseguir que la gente disfrute con mi deporte, que la gira Revolution on Ice sea cada vez un espectáculo mayor y que sirva para ayudar a otros. El deporte es una herramienta de inclusión y por eso hemos decido apoyar a personas con discapacidad con nuestro granito de arena: Patinando por la Inclusión", decía Javier en la presentación de la gira 2019. La inclusión es una de las máximas de la función. Como el año pasado, un euro de cada entrada que se venda irá destinada a una fundación de deporte inclusivo, se invitará a colectivos con discapacidades y se instalarán pistas de hielo en las ciudades por las que pase la gira, para promover la inclusión en el patinaje.

Una historia de superación

La obra cuenta la historia de una niña que sueña con ser todas esas figuras que aparecen en ella. Una historia personal y de superación, que refleja también los inicios del propio Javier Fernández en un mundo casi desconocido en España hasta que él dejó su huella. Tras el oro de Minsk sigue ilusionado y pone todo su alma en un espectáculo que este 9 de noviembre estuvo en Málaga y estará el 16 de noviembre en Zaragoza; 14 de diciembre en Bilbao; 21 de diciembre en A Coruña y doble sesión en Madrid en el Palacio de Vistalegre: 28 y 29 de diciembre.

Alejando Blanco, presidente del COE, en cuya sede se presentó la gira, mostraba la pasada semana su apoyo a Javier Fernández: "Con Revolution on Ice habéis conseguido transmitir sensaciones. Emociones, amor y pasión por el deporte. Tú has dejado huella como deportista... has llegado a ser el número uno. La gente te conoce y te admira. Has sido capaz de, desde la nada, construir un mito. Ojalá lo hagáis durante mucho tiempo. Y cada año seas consciente de lo importante que eres en España", comentó.

Javier Fernández, durante su espectáculo

A Javier Fernández también le acompaña en esta aventura el DJ Carlos Jean, director musical de la gira. "La clave ha sido haber descubierto el patinaje a través de la música; con ella nos servimos para transmitir más allá de lo que está ocurriendo en el hielo. Yo no estaba cerca del patinaje, y es muy bonito porque cuando lo ves por primera vez, lo empiezas a entender... la armonía, al igual que el deslizamiento hace que lo ocurre sea perfecto. Se puede generar música con los patines, esa magia hay que vivirla para entenderlo", decía en la presentación sobre cómo la música tiene tanta influencia en la función. La cantante Aitana Ocaña fue la artista invitada en Málaga para interpretar en directo su tema 'Teléfono'.

'Revolution on ice' permite ver una vez más a uno de los grandes deportistas españoles de la historia. Javier Fernández sigue poniendo todo su corazón en un deporte con el que consiguió emocionarnos a todos y lo hace con un espectáculo redondo y mágico. El patinaje artístico vuelve a llegar a cada rincón de España y lo hace a través de la figura a la que más le debe en nuestro territorio. El hielo sigue siendo de Javier Fernández.

[Más información: Las diez mejores actuaciones de Javier Fernández: el adiós de un campeón]