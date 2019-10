Orlando Ortega: "Este bronce sabe a oro por todo lo ocurrido este año"

Orlando Ortega, atleta español que terminó adjudicándose la medalla de bronce en los 110 metros vallas de los Mundiales de Doha, dijo este lunes, a su llegada a Madrid, que la medalla de bronce obtenida "sabe a oro por todo lo ocurrido este año".



"Se puede decir que sí. Es la medalla más difícil de mi vida. Pero igual estoy contento, superorgulloso de obtener esta medalla porque creo que es siempre mejor una medalla que nada. No se sabía nada hasta ultima hora por las decisiones y las protestas", comentó el atleta de origen cubano en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

"Primeras horas tristes"

Ortega admitió que las primeras horas después de la carrera fueron "muy tristes" para él. "No me lo esperaba, la verdad. Gracias a Dios al día siguiente, antes de la entrega de premios, me empezaron a dar información de que había otra nueva propuesta y eso me dio un poquito más de esperanza y más fuerza para seguir aguantando ese largo día de tristeza. Al final, contento", señaló.

Orlando Ortega, en el Mundial de Atletismo 2019 Reuters

El apoyo clave de la familia

El ganador del bronce confesó que al ponerse la medalla pensó en "todas las horas de trabajo y dedicación". "Este deporte es muy sacrificado. Para mí mucho más en mi mente porque prácticamente estoy solo. Mi familia está muy lejos y tener ese apoyo del día a día es casi imposible, aunque podemos hablar por teléfono".



"Han sido muchas horas de trabajo y sacrificio y ver que pasa esto en una final mundialista fue un poco frustrante. Por eso estoy un poco resentido. Si hubiese sido en un mitin o en una carrera de la Diamond League uno dice 'ya está, ya pasó', pero ha sido un Mundial en el que todo el mundo estaba a la espera y creo que esa fue la parte más difícil, saber que ha pasado un año entero sacrificándome y entrenándome para llegar a ese momento a tope y que pasen estas cosas obviamente te da mucha tristeza", afirmó.



Por ultimo, Ortega habló sobre la poca asistencia de publico que presentó el mundial catarí. "Yo lo eché de menos personalmente porque me gusta correr con mucho público. Es cierto que los primeros días fueron un poco raros. Al final iban pasando los días y se iba llenando el estadio. Las últimas jornadas fueron muy bonitas con el estadio lleno", concluyó.

