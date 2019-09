Carolina Marín, tras la derrota: "Estoy decepcionada conmigo misma"

La española Carolina Marín se ha mostrado decepcionada consigo misma tras perder este miércoles ante la tailandesa Supanida Katethong en la primera ronda del Abierto de Vietnam, en el que ha regresado a la competición tras siete meses apartada de las pistas por una grave lesión de rodilla.

La volantista onubense se fue derrotada a casa por 2-0 a los 50 minutos de choque. Ella sabe que el resultado no ha sido bueno, pero confía en que esto le ayude a recuperar sensaciones de cara a una temporada que se prevé exigente.

Recuperar sensaciones

"Estoy bastante decepcionada por el partido de hoy, aunque por una parte estoy contenta porque las sensaciones de la rodilla han ido bastante bien y he tenido problema alguno", dijo la onubense.

"Pero por otro lado no he estado preparada mentalmente y eso ha hecho que no estuviera concentrada en el plan de juego y que en los finales de los sets no estuviera pensando en la táctica preparada con Fernando (Rivas, su entrenador)", dijo.

Carolina Marín en el partido EFE

"Por eso me he puesto más nerviosa y no he confiado en mí misma. Son los errores que he cometido en este partido y que me han pasado factura. Por eso estoy decepcionada conmigo misma. Pero estoy segura de que de aquí a la semana que viene, en el Masters 1.000 del Open de China, mejoraré esos detalles para seguir afrontando una competición de alto nivel", comentó Marín.

Tras ello ,la volantista enlazará con el Máster 500 de Corea del Sur, y los Masters 750 de Francia y Dinamarca en noviembre con el objetivo claro de ir sumando puntos y conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde espera revalidar el oro conseguido en Río 2016.

