McGregor pide perdón por agredir a un anciano: "Asumiré lo que me ocurra"

Conor McGregor vuelve a estar de actualidad y no es por otra cosa que su vergonzosa agresión en un pub irlandés a un hombre mayor. Todo ocurrió porque este no quiso aceptar una bebida que el luchador le ofreció y acabó recibiendo un puñetazo en la cara por parte de The Notorious.

McGregor ha recibido múltiples críticas después de que salieran a la luz las imágenes, lo cual ha obligado al peleador irlandés a pedir perdón públicamente. Lo ha hecho en ESPN y ha reconocido que este incidente es "como una daga en mi corazón".

"Me enfrentaré a lo que se me presente y asumiré lo que me ocurra. Me lo merezco. No me esconderé. Fue un comportamiento totalmente inaceptable para un hombre en mi posición", aseguró el luchador antes las posibles consecuencias legales de su puñetazo.

La reflexión de McGregor

"¿Soy el pez o soy la ballena? Debo estar más tranquilo y mostrarme zen. Debo predicar con el ejemplo", reflexionó durante un momento de su intervención en televisión.

