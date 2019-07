El sueño de viajar a Tokio: el sófbol se abre paso en España con su clasificación para el preolímpico

Hace unos días se confirmó la noticia de que la selección española femenina de sófbol había conseguido el billete para el preolímpico de Utrecht (Holanda) que tendrá lugar la próxima semana, del 23 al 27 de julio.

Para poder llegar al top 8, España completó una gran primera fase, superando a Austria y Ucrania en la primera jornada y también en un encuentro crucial a Israel. Esta victoria combinada con la de Italia ante la selección israelí daba acceso a transalpinas y españolas a la siguiente fase de la lucha por el preolímpico.

Las otras selecciones que disputarán con España el preolímpico son Botsuana, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, República Checa y Sudáfrica con una única plaza para Tokio 2020.

◘Las jugadoras de la Selección Española femenina de sófbol dan las gracias a la afición por el cariño y apoyo recibidos para conseguir el acceso al preolímpico de Utrecht @LaLigaSports @loterias_es @WBSCEurope @ESFsoftball pic.twitter.com/XQ4ePS9oe3 — RFE Béisbol y Sófbol (@RFEBS) 3 de julio de 2019

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Orel Morales, el manager de la Selección y con Raquel Moncho, una de las jugadoras que tuvo que irse a Italia para mejorar como deportista.

Pregunta: ¿Cómo empezó vuestra afición por el sófbol?

Respuesta Orel Morales: Yo soy cubano y estoy vinculado al béisbol y al sófbol desde muy pequeño. Empecé en España en 2003. Comencé entrenando en el País Vasco y desde 2015 estoy con la selección española. El béisbol en Cuba es el deporte nacional y a nivel popular el sófbol es incluso más practicado.

Respuesta Raquel Moncho: Empecé a jugar al béisbol desde que tenía ocho años y luego decidí pasarme al sófbol. Hace dos años decidí emprender una nueva aventura en Italia y aquí seguimos.

P: ¿Por qué decidiste venir a España?

R OM: Por cosas personales.

Orel Morales, tras clasificarse para el preolímpico

P: ¿Por qué te fuiste a Italia?

R RM: Porque no avanzaba, mejoraba y estaba como estancada. Sabía que podía dar mas pero nadie me corregía. Siempre quise irme fuera, pero llegó una oferta de Italia y ni me la pensé. Ahora soy mejor jugadora ya que en Italia es todo muy diferente y el nivel es más superior. Siento que tengo más responsabilidad. Ahí ninguna jugadora trabaja, solo se dedican al sófbol. En España entrenaba dos días a las semana y en Italia de lunes a viernes.

P: ¿Cómo fue tu proceso de adaptación?

R RM: Al principio tenia miedo ya que nunca me había ido fuera de casa. Pero todo fue muy fácil ya que me acogieron muy bien. He crecido a nivel personal y deportivo. Lo más duro fue tener que dejar el trabajo que tenía y a mi pareja.

P: ¿Cómo vivisteis la clasificación para el preolímpico?

R OM: Sé el trabajo que llevamos haciendo en los últimos tres años y confiaba en el proyecto. Creía que íbamos a estar en condiciones de pelear por ello a pesar de que fuese muy difícil.

R RM: No me lo esperaba para nada y aún no me lo creo. Este año hemos creído más en nosotras y lo hemos conseguido.

Raquel Moncho, durante un partido con la Selección Dirk Steffen

P: ¿Veis posible la clasificación para los JJOO?

R OM: Existen opciones aunque es complicado. Competiremos antes seis selecciones europeas y dos africanas y solo se clasificará una. Hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido cosas que la mayor parte de la gente no confiaba, no creía y no esperaba. Iremos a por todas. Nunca el sófbol español ha estado en unos JJOO.

R RM: Sabemos que es muy difícil, pero no es imposible. A nosotras nos ha venido con sorpresa, pero no tenemos nada que perder y no tenemos presión alguna.

P: ¿Qué haríais si consiguierais clasificaros para Tokio?

R OM: Yo haría cualquier cosa con tal de estar en los JJOO. No me imagino algo que me puedan pedir las chicas que haga que no esté dispuesto hacer. Clasificarnos para los Tokio seria increíble. Siempre los hemos visto por la TV y es la máxima expresión del deporte.

R RM: Siempre he tenido respeto a los tatuajes, me da un poco de cosa, pero me haría uno sobre los JJOO y sería el único que tuviese.

P: ¿Os dedicais a algo más que al sófbol?

R OM: Actualmente soy profesional de este deporte. Soy seleccionador y llevó otro club donde soy entrenador.

R RM: Ahora no. Estudié la carrera de Magisterio de Primaria y ahora solo me dedico al sófbol. Si tuviese que elegir escogería el sófbol ya que profesora puedo ser más adelante. Con el sófbol hoy en día me da para sobrevivir.

La selección española femenina de sófbol

P: ¿Qué creéis que hay que hacer para que se hable más de este deporte?

R OM: Eso es cosa de todos. Es posible hacer hueco por los deportes pequeños. La noticia de nuestra clasificación para el preolímpico apenas se ha hecho eco nadie, salvo, por ejemplo, vosotros. Agradecemos mucho estas cosas y estas buenas iniciativas. Tal vez falte también la posibilidad de competir y jugar más. Si tuviésemos más respaldo económico y pudiésemos jugar más, el resultado sería distinto.

R RM: Al ser mujer todo es un poco más difícil ya que no se nos da tanta visualización como a los hombres. Hay a gente que no le cuadra el tema de deporte con las mujeres. Y hay mucha gente que no sabe que es el sófbol. También se podría enseñar en los colegios desde pequeños. Eso sí, por ejemplo desde la Federación Catalana están ayudando mucho

P: Has entrenado también a chicos, ¿qué prefieres mujeres u hombres?

R OM: Prefiero entrenar a mujeres. Hay bastante diferencia entre ambos. La diferencia la resumo en que los hombres necesitan ganar para sentirse bien y las chicas necesitan sentirse bien para ganar.

P: ¿Cuáles son las diferencias principales entre el béisbol y el sófbol?

R: Ambos deportes son muy parecidos. En el béisbol el campo es más grande, la distancia entre la base y las vallas exteriores es más grand y la pelota es más pequeña. El lanzamiento del pitcher en el béisbol es por encima del hombro y en sófbol por debajo.

