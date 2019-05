Mike Tyson: "Pensé en matar a gente, la vida de las personas no significaba nada para mí"

La figura de Mike Tyson es considerada como una de las mejores de la historia del boxeo. No obstante, antes de consagrarse en lo más alto en los rings tuvo un pasado muy turbio. Y es que el estadounidense no dejaba de meterse en problemas, pues desde su infancia se metía en todas las peleas posibles, incluso con armas en sus manos.

Por todo ello, en una entrevista para el canal de televisión británico Good Morning Britain, Tyson se ha sincerado y ha contado alguna de esas anécdotas de cuando era pequeño: "Yo era igual que estos niños. Solía estar en pandillas, tener armas, dispararle a la gente, que me disparasen y todo eso. Ya no quiero vivir mi vida así. Vengo de un ambiente hostil, crecí sin mi padre, con mi madre que era una trabajadora sexual. Siempre éramos humillados, nunca tuvimos orgullo en nuestra familia, nadie sabía quiénes éramos".

Además, reveló que a partir de los 12 años empezó a vivir sus peores experiencias: "Solamente me enseñaron a golpear a la gente, a derribarlos, humillarlos, a romper su voluntad, a demostrarles que era superior a ellos, que era mejor que todo el mundo. Pero en realidad yo era un niño asustado e inseguro. No tenía idea lo que hacía, pero me hacía sentir bien y todo el mundo me decía que era bueno en eso".

Arrepentimiento constante

Para dar por zanjada esta etapa gris de su vida, el estadounidense señaló que no hay nada de lo que no se arrepienta: "Mi vida entera es un arrepentimiento. Mis acciones, mi conducta, muchas cosas que he hecho en mi vida, especialmente como luchador. Menospreciar a muchos luchadores solo para convertirme en una renombrada figura y demás cosas. Ojalá no hubiera hecho eso, me encantaría no haber dicho muchas de las cosas que dije a otras personas".

El boxeo alumbró su camino

Finalmente, Tyson señaló que en el mundo del boxeo encontró la esperanza que necesitaba para tener una vida mejor, pues dejaba atrás todos los episodios anteriores y suponía volver a empezar: "Yo no creía que pudiera tener una vida mejor hasta que comencé a boxear, entonces vi esperanza. Al margen de esto, pensé en matar a gente, la vida de las personas no significaba nada para mí".

Nueva vida en torno al cannabis

Tras retirarse como deportista, actualmente se dedica a cultivar cannabis, algo que defiende y de lo que no se arrepiente: "No creo que tenga efectos negativos. Tal vez te vayas a dormir en lugar de ir a una reunión de trabajo, o algo similar, pero más allá de irte a dormir, no veo otro aspecto negativo. No hay casos de personas que hayan fumado marihuana y hayan destruido una casa".

