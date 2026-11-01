Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang. Reuters

Marc Márquez arrasa en Sepang y ya tiene a tiro su décimo título

Tras protagonizar una remontada descomunal después de tener una desventaja de 102 puntos, Marc Márquez ya tiene a tiro su décimo título mundial al imponerse en el circuito de Sepang y sumar su séptima victoria del año.

La lesión de Jorge Martín y su ausencia en el Gran Premio de Malasia, han precipitado los acontecimientos y el vigente campeón del mundo de MotoGP no ha desaprovechado la oportunidad al imponerse con autoridad y ampliar su ventaja en la clasificación general a 44 puntos sobre el piloto de Aprilia.

De esta forma, Marc Márquez dispondrá de su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo el próximo fin de semana en Qatar si le meta 30 puntos más a Jorge Martín, que es duda por su lesión, y ocho más a Marco Bezzecchi.

GOLPE DE @marcmarquez93 AL MUNDIAL 9️⃣3️⃣™️ Gana en Sepang, mete 44 puntos a Jorge Martín... Y TENDRÁ BOLA DE TÍTULO EN QATAR 🔥🔥🔥 #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 https://t.co/ZwHos6DFob — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

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