Raúl Fernández traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito indonesio de Mandalika. MotoGP

Raúl Fernández logra su primera pole en MotoGP y Marc Márquez saldrá por delante de Jorge Martín en Mandalika

En medio de la pelea entre Jorge Martín y Marc Márquez por el título de MotoGP, separados por sólo dos puntos, de repente ha surgido la figura de Raúl Fernández en el circuito de Mandalika.

El piloto del Trackhouse, que ya mostró sus credenciales en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia, ha logrado su primera pole en MotoGP con autoridad.

Casi cinco años llevaba Raúl Fernández sin conseguir una pole, desde el Gran Premio de Portugal de 2021 cuando todavía competía en Moto2 y se estaba jugando el título con Remy Gardner, su compañero de equipo.

1799 DÍAS DESPUÉS... RAÚL FERNÁNDEZ VUELVE A HACER UNA POLE POSITION 😍🇪🇸 Primera en MotoGP. Primera desde el GP del Algarve 2021 🤯 #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 https://t.co/7OA5SOwbMN — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

Marco Bezzecchi, que partirá desde la segunda posición, fue el único que consiguió plantar cara al español, mientras que Fabio di Giannantonio cierra la primera línea de la parrilla.

Marc Márquez abrirá la segunda línea tras superar a Jorge Martín por 34 milésimas y después de un marcaje brutal entre ambos.

Mientras el piloto de Aprilia intentaba coger la referencia de Raúl Fernández al salir de boxes, Marc Márquez se aferró a la rueda de Jorge Martín y siguió la estela del líder de MotoGP.

Fermín Aldeguer, ganador en Mandalika la pasada temporada, cierra la segunda línea de la parrilla pese a sufrir una caída y tener que pasar por la repesca.