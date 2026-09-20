Pedro Acosta escucha el himno de España desde el escalón más alto del podio, en el Red Bull Ring. Reuters

Pedro Acosta aprende de su error y logra por fin su primera victoria en MotoGP en el Red Bull Ring, la casa de KTM

Está llamado a ser el futuro de MotoGP, pero después de tres temporadas todavía no había conseguido una victoria en la categoría reina. A Pedro Acosta, que la próxima temporada será el compañero de Marc Márquez en Ducati, le pesaba como una losa y tenía la necesidad de ganar una carrera después de 15 podios para cerrar el círculo.

Después del error cometido en la carrera al sprint, donde se fue al suelo cuando rodaba en cabeza con más de dos segundos y medio de renta, el piloto español de KTM ya puede respirar tranquilo.

El Tiburón de Mazarrón ha elegido el mejor escenario posible para estrenar su palmarés victorioso en MotoGP al ganar en el Red Bull Ring, el circuito propiedad de KTM, después de que la marca austriaca no haya logrado un triunfo desde el Gran Premio de Tailandia de 2022.

Ni siquiera la caída en el warm up, que le ha obligado a salir con la segunda moto a la carrera, ha frenado a Pedro Acosta.

La carrera ha comenzado con Jorge Martín al frente, mientras Marc Márquez perdía posiciones hasta caer a la quinta posición.

En la segunda vuelta, Marco Bezzecchi ha atacado a su compañero de equipo, pero Jorge Martín se la ha devuelto tres curvas después.

¿Y SI SÍ...?



Pedro Acosta quiere que hoy sea el día. Menuda pasada a Jorge Martín para ponerse primero 🔥#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/JOIV06UrHc — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Mientras tanto, Pedro Acosta seguía con su remontada y antes de completar la cuarta vuelta ya era segundo tras superar a Marco Bezzecchi.

La oportunidad para el piloto español de KTM ha llegado en la novena vuelta, superando a Jorge Martín en la curva 1, y ya nada ni nadie le ha frenado hacia su primera victoria en MotoGP.

De esta forma, Jorge Martín amplía su ventaja en la clasificación general a 12 puntos sobre Marc Márquez y 42 sobre Marco Bezzecchi.