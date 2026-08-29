Una salida vertiginosa impulsa la victoria al sprint de Marc Márquez en MotorLand Aragón

Marc Márquez saluda a los aficionados tras imponerse en la carrera al sprint en MotorLand Aragón. Ducati

Consciente de que sus opciones para recortar distancia con el líder Jorge Martín pasan por sumar los 37 puntos que otorgan las dos carreras en MotorLand Aragón, Marc Márquez ya ha cumplido la primera parte de su misión.

El piloto de Ducati ha sumado su vigésima victoria en la prueba corta de los sábados en un circuito donde suma más triunfos que nadie: siete en MotoGP y uno en Moto2.

Una salida vertiginosa ha impulsado a Marc Márquez hacia la victoria en el trazado aragonés, donde domina con solvencia gracias a sus 10 curvas de izquierdas frente a las siete de derechas.

Se vienen cositas 🔥



Comienza la carrera al sprint en el GP de Aragón

🔗 https://t.co/11d2fFdahP#AragonGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/dbUa2HpwH7 — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2026

“Sabía que Marco [Bezzecchi] iba con el neumático blando trasero y la única posibilidad para llevarme la carrera pasaba por superarle en la primera curva”, ha analizado el español, que partía desde la segunda posición de la parrilla.

Y así lo ha hecho Marc Márquez, que en la frenada de la curva 1 ha superado al italiano, que partía desde la pole, sin contemplaciones.

Una maniobra que su hermano Álex, que ha tomado la salida desde la tercera plaza, ha calcado a la perfección.

Con los deberes hechos nada más empezar, Marc Márquez ha gestionado la carrera al sprint a su antojo. Tanto él como su hermano Álex y Marco Bezzecchi se ha escapado del resto desde la primera vuelta, mientras que más atrás se han mantenido firmes Pedro Acosta y Jorge Martín.

De esta forma, el vigente campeón del mundo de MotoGP pasa a ocupar la tercera posición de la clasificación general, a 33 puntos del líder Jorge Martín y a cuatro de Marco Bezzecchi.