Marc Márquez: "No he dosificado nada porque las curvas de izquierdas hacen que cargue menos mi lado débil"

La victoria de Marc Márquez en la carrera al sprint en MotorLand Aragón, la vigésima en su palmarés, se ha cimentado en la misma salida y en una vertiginosa frenada en la curva 1, en la que ha superado con solvencia a Marco Bezzecchi, autor de la pole, y del que ahora le separan cuatro puntos en la clasificación general y 33 del liderato de Jorge Martín.

“Evidentemente, la tenía planificada en la mente pero a veces no sale. Cuando he visto que Bezzecchi salía con el neumático blando trasero a la carrera al sprint, algo que nosotros no podíamos hacer porque se nos degradaba muchísimo, he basado la carrera en esa primera curva. Si Bezzecchi hubiera liderado las tres primeras vueltas, se hubiera escapado”, ha reflexionado el vigente campeón del mundo, que tiene la obligación de sacar el mayor rédito posible de MotorLand.

“Si queremos tener una mínima opción de luchar por el título de campeón del mundo de MotoGP significa que en los circuitos teóricamente favorables toca sacar el máximo. Sacar el máximo es intentar alcanzar los 37 puntos o estar cerca de conseguirlos”, ha insistido sobre una situación con su brazo derecho que le obliga a guardar energías para los momentos cruciales del fin de semana.

“No he dosificado nada en la carrera. Es un poquito contradictorio, pero cuando en un circuito vas rápido te cansas menos porque te sale más fácil. En un circuito donde vas más lento, te esfuerzas más. Aquí me sale bien, cómodo, acorde a mi estilo de pilotaje. También ayudan las curvas de izquierdas, que hacen que cargue menos mi lado débil”, ha remarcado Marc Márquez, que este sábado ha mostrado sus intenciones a Marco Bezzecchi en la salida de la prueba corta de los sábados.

“Bueno, es lo que odio de las carreras al sprint. Sacas las cartas y ahora ya te las han leído. Ya veremos mañana, pero esa primera curva es comprometida. Si defiendes sales lento y si la haces para salir rápido te pueden atacar. Este domingo todo dependerá de la salida y el momento de dejar el embrague”, ha pronosticado antes de una carrera que promete alta tensión y en la que Marc Márquez descarga presión señalando a Marco Bezzecchi como favorito.