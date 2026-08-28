Marc Márquez: "Marco Bezzecchi se ha caído fuerte esta temporada y no se arruga"

La sorpresa ha saltado en la primera jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito de MotorLand Aragón, un trazado en el que la solvencia de Marc Márquez es aplastante y donde ha ganado en ocho ocasiones (siete en la clase reina y una en Moto2) dominando todas y cada una de las sesiones desde el warm up de 2024.

Marco Bezzecchi ha sido quien ha logrado destronar al español, al finalizar primero (1:45.455) en la sesión de clasificación batiendo el récord del circuito (1:45.704) en poder del piloto de Ducati desde la pasada temporada.

El italiano, cada vez más recuperado de la fractura en su clavícula izquierda y la lesión en su rodilla izquierda producto de su caída en la Q2 de Alemania, ha puesto su Aprilia por delante de cuatro Ducati.

Bezzecchi ha superado a los hermanos Márquez por un suspiro: a Álex por 10 milésimas y a Marc, por 38.

“Marco Bezzecchi se ha caído fuerte esta temporada y no se arruga, no se achanta. Es un piloto valiente, rápido y que seguirá yendo rápido toda la temporada. Ya en Silverstone hizo un gran fin de semana”, ha resumido el vigente campeón del mundo de MotoGP, que tiene la obligación de sacar el mayor rédito posible en MotorLand [circuito antihorario con 16 curvas de las que 10 son de izquierdas] para reducir su desventaja de 40 puntos respecto a Jorge Martín, líder de MotoGP.

“El dominio en los circuitos de izquierdas es innato y eso que he trabajo para darle la vuelta a esto: que fueran mejor los de derechas y los de izquierda peor. Lo firmaría ahora mismo, porque hay muchos más trazados de derechas en el campeonato. No significa que en los de derechas no sepa girar; simplemente en los de izquierdas marcamos un poquito más la diferencia y me sale un poco más fácil. He intentado trabajar, analizar durante toda mi carrera deportiva cómo hacer mejor las curvas de derechas, copiar lo de izquierda, pero es innato, sale natural”, ha razonado Marc Márquez, que acumula 36 victorias en circuitos antihorarios y espera sumar una nueva este fin de semana aunque no arriesgo en el time attack tras haber hecho su mejor tiempo cuando restaban nueve minutos para el final.

“Lo teníamos planeado así en la estrategia: si el primer time attack salía bien, luego toca minimizar riesgos porque es lo importante. Hay que correr riesgos, pero si los puedes minimizar mucho mejor”, ha concluido.