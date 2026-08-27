Marc Márquez: "Donde no me llegue el físico, me tiene que llegar la mente para poder luchar por el título"

Tres semanas después de su debacle en Silverstone, Marc Márquez llega este fin de semana a MotorLand Aragón, circuito en el que su solvencia es más que evidente. El español se ha impuesto en siete ocasiones en MotoGP y una en Moto2 en el trazado aragonés, donde sus gestores decidieron bautizar la curva 10 con su nombre en 2018.

“MotorLand es un circuito que potencia al máximo mis características y el pilotaje de nuestra moto”, admite Márquez, que siempre que puede se escapa al karting de este circuito para entrenarse con la Panigale V4 de serie, como hizo la pasada semana junto con su hermano Álex.

Marc Márquez llegó a Silverstone en la tercera posición de la clasificación general, a 18 puntos de Jorge Martín, y se marchó en la cuarta plaza y a 40 puntos del liderato después de finalizar séptimo en la carrera del domingo debido a problemas con el neumático trasero y a su maltrecho brazo derecho.

“Físicamente, no estaba. Había riesgo de caerme. No tenía control sobre el brazo derecho. Estaba ahí, intentando controlar, pero se me iba de delante en las curvas 1 y 9”, desveló a sus ingenieros al final de la carrera de Silverstone y que posteriormente Ducati reveló en la serie Inside, que publica en YouTube después de cada gran premio. Un hecho que a Marc Márquez no le ha hecho ni pizca de gracia.

Después de su séptima operación en el brazo derecho tras Le Mans, el pasado mes de mayo, Marc Márquez continua con su proceso de recuperación dosificándose en cada entrenamiento para poder llegar lo más fresco posible al domingo.

Para ello aprovechó el parón estival de casi cuatro semanas para ganar masa muscular en el brazo derecho, pero en Silverstone los problemas regresaron.

Marc Márquez muestra la cicatriz que tiene en su brazo derecho. Redes sociales

“Un piloto siempre espera más, pero la recuperación está yendo bien. Al menos no me falla inesperadamente el brazo, que esto ya es mucho. Noto que se cansa, pero no hay las desconexiones que había al principio de temporada que me hacían caer. Ahora, en este sentido, voy más tranquilo y más constante encima de la moto”, ha explicado este jueves durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Aragón, que se celebra este fin de semana en el circuito de MotorLand, y donde se mostró más serio de lo habitual.

“Tengo que estar muy concentrado. Cuando te salen las cosas fáciles, puedes estar más de cháchara. Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias. Donde no me llegue el físico, me tiene que llegar la mente. En Silverstone afronté el fin de semana atacando desde el viernes, más agresivo, para preparar bien el domingo. Después vi que todavía no estoy listo, así que toca volver a gestionar e intentar llegar fresco al domingo”, ha señalado antes de enfrentarse a un circuito donde ha ganado en los dos últimos años y en el que tiene la obligación de sacar el mayor rédito posible.

“Si queremos tener una mínima opción de luchar por el título de campeón del mundo de MotoGP significa que en los circuitos teóricamente favorables toca sacar el máximo. Sacar el máximo es intentar alcanzar los 37 puntos o estar cerca de conseguirlos”, ha concluido.