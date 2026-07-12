Marc Márquez celebra con una corona su victoria en el circuito alemán de Sachsenring.

Marc Márquez celebra con una corona su victoria en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

MotoGP

Marc Márquez es el rey de Sachsenring: décima victoria y ya es tercero en el Mundial

Su triunfo le permite situarse a 18 puntos del liderato de Jorge Martín. Ai Ogura y Raúl Fernández completan el podio tras la caída de Álex Márquez.

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Cuando el pasado 9 de mayo anunció entre lágrimas que tenía que volver a pasar por el quirófano porque su brazo derecho le daba problemas de nuevo, ni él mismo podía imaginar que iba a irse de vacaciones a sólo 18 puntos del liderato. Marc Márquez es el rey de Sachsenring, donde ha sumado su décima victoria en MotoGP y ya es tercero en la clasificación general.

El 31 de mayo, tras regresar en Mugello, estaba a 102 puntos del liderato y ahora sólo le separan 18 de Jorge Martín, que ha finalizado quinto en el trazado alemán.

Nada es imposible para Marc Márquez, que salió bien y contuvo a su estela a su hermano Álex, mientras que las Aprilia de Ai Ogura y Raúl Fernández superaron a Fabio di Giannantonio en las primeras curvas, que poco después sufrió una caída.

La carrera se rompió cuando Álex Márquez se fue al suelo en la última curva antes de completar la novena vuelta, dejando a su hermano en cabeza y en solitario.

A partir de ahí, los focos se centraron en la lucha por la segunda posición entre Raúl Fernández y Ai Ogura. El japonés, experto en los finales de carrera, dio caza a su compañero de equipo cuando restaban seis vueltas para el final y una después le superó, dejando la tercera plaza del podio para el español.