Marc Márquez es el rey de Sachsenring: décima victoria y ya es tercero en el Mundial

Marc Márquez celebra con una corona su victoria en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

Cuando el pasado 9 de mayo anunció entre lágrimas que tenía que volver a pasar por el quirófano porque su brazo derecho le daba problemas de nuevo, ni él mismo podía imaginar que iba a irse de vacaciones a sólo 18 puntos del liderato. Marc Márquez es el rey de Sachsenring, donde ha sumado su décima victoria en MotoGP y ya es tercero en la clasificación general.

El 31 de mayo, tras regresar en Mugello, estaba a 102 puntos del liderato y ahora sólo le separan 18 de Jorge Martín, que ha finalizado quinto en el trazado alemán.

Nada es imposible para Marc Márquez, que salió bien y contuvo a su estela a su hermano Álex, mientras que las Aprilia de Ai Ogura y Raúl Fernández superaron a Fabio di Giannantonio en las primeras curvas, que poco después sufrió una caída.

¡Caída de Álex Márquez! 😱



Se va largo en la curva 13 en plena persecución a su hermano Marc#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/OGeY48z4cI — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

La carrera se rompió cuando Álex Márquez se fue al suelo en la última curva antes de completar la novena vuelta, dejando a su hermano en cabeza y en solitario.

A partir de ahí, los focos se centraron en la lucha por la segunda posición entre Raúl Fernández y Ai Ogura. El japonés, experto en los finales de carrera, dio caza a su compañero de equipo cuando restaban seis vueltas para el final y una después le superó, dejando la tercera plaza del podio para el español.