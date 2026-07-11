Marc Márquez sigue siendo el rey de Sachsenring: novena pole y récord en el circuito alemán

El tiempo pasa, pero Marc Márquez sigue siendo el rey de Sachsenring. El piloto español acumula 12 victorias (nueve en MotoGP, dos en Moto2 y una en 125cc) y nueve poles en el trazado alemán después de la lograda este sábado.

Como en los viejos tiempos en Honda, el piloto de Ducati apostó por tres ataques al crono, con dos cambios de moto, para adjudicarse la pole y establecer un nuevo récord de pista, algo que se había marcado entre ceja y ceja.

Al poco de iniciarse la sesión de clasificación, Marco Bezzecchi sufrió una durísima caída en la curva 7 cuando iba a buscar un buen tiempo para colocarse en los puestos delanteros. El piloto de Aprilia fue trasladado al centro médico, donde se le detectó una fractura completa y desplazada en la clavícula izquierda y regresará a Italia lo antes posible para ser operado.

¡Dura caída de Marco Bezzecchi en clasificación! 😰



Tremendo high-side. Ha salido disparado de su Aprilia#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/dsMfwgFja1 — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Con el italiano fuera de juego, Marc Márquez se lanzó a por la pole y paró el crono en 1:19.041 para asegurarse su tercera pole de la temporada y el récord del circuito, que estaba en poder de Fabio di Giannantonio desde la pasada temporada.

“El viernes hice 19.3 y era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1.000cc aquí en Sachsenring. Por eso también he hecho tres time attacks, para intentar conseguir la primera línea y la pole”, ha explicado Marc Márquez, que suma 77 poles en MotoGP y 105 en el campeonato del mundo.

Marc Márquez estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por su hermano Álex, que se quedó a 61 milésimas, y Fabio di Giannantonio.

La segunda línea la abre Raúl Fernández, seguido de su compañero Ai Ogura y Fabio Quartararo, que llegó procedente de la repesca.