Jorge Martín cambia de ciclo: deja Aprilia y correrá para Yamaha en 2027 y 2028

Yamaha ha movido ficha de manera contundente para la nueva era técnica de MotoGP.

La fábrica japonesa ha anunciado el fichaje de Jorge Martín y Ai Ogura para su equipo oficial a partir de 2027, una apuesta que combina la experiencia de un campeón del mundo con el empuje de uno de los talentos jóvenes más seguidos del paddock.

El movimiento pone fin al ciclo del madrileño con Aprilia y lo coloca en el centro del proyecto con el que Yamaha quiere volver a pelear de forma estable por el título.

El fabricante japonés lleva meses trabajando en la reestructuración de su programa de MotoGP con vistas al cambio de reglamento de 2027, y la elección de Martín como nuevo líder deportivo encaja con esa hoja de ruta.

El español llega con el aval de un título mundial de MotoGP y un amplio número de victorias y podios, pero sobre todo con la etiqueta de piloto agresivo, rápido a una vuelta y capaz de sostener ritmos de carrera al nivel de los mejores.

En Yamaha esperan que esa mezcla de velocidad y carácter marque un punto de inflexión en el desarrollo de la futura moto.

El propio director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, subrayó la dimensión del movimiento.

Ai Ogura, Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Europa Press

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y a Ai al equipo oficial de Yamaha en MotoGP de cara a la nueva era que comenzará en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y la confianza que tenemos en el proyecto", afirmó el dirigente.

En otras palabras, la fábrica asume que la elección de su dupla de pilotos es un mensaje directo a sus rivales: Yamaha quiere volver al centro del escenario.

En el caso de Martín, la apuesta pasa por darle galones desde el primer día. Pavesio lo dejó claro al analizar el perfil del español: "Jorge ya ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, poseyendo la velocidad, la determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y campeonatos mundiales. Esperamos que desempeñe un papel clave impulsando nuestro rendimiento desde el primer día".

El madrileño llega así no solo como refuerzo deportivo, sino como pieza estratégica para orientar el desarrollo técnico de la moto de 2027.

Ai Ogura, compañero de box

A su lado estará Ai Ogura, la apuesta de futuro. El japonés ha ido escalando categorías hasta consolidarse como uno de los nombres propios de la nueva generación. Yamaha entiende que el salto al equipo oficial llega en el momento justo, con un piloto lo bastante maduro como para rendir desde el inicio, pero todavía en fase de crecimiento.

"La evolución de Ai durante la última temporada y media ha sido extraordinaria. Su talento, ética de trabajo y potencial nos hacen confiar en que puede convertirse en uno de los mejores pilotos del campeonato. Al mismo tiempo, nos enorgullece especialmente dar la bienvenida a un piloto japonés al equipo oficial de Yamaha", añadió Pavesio.

Con Martín y Ogura, Yamaha se garantiza una dupla de perfiles complementarios: un campeón consolidado para liderar el proyecto y un joven en plena progresión al que moldear a largo plazo.

En un MotoGP que estrenará reglamento y abrirá una nueva etapa en 2027, la fábrica japonesa ha decidido rodear su futura moto de un mensaje claro: ambición, renovación y un líder español dispuesto a cambiar de colores para seguir luchando por el título.