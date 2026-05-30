Raúl Fernández aguanta el pulso de Jorge Martín y gana la carrera al sprint en Mugello

Raúl Fernández traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito italiano de Mugello. MotoGP

Su futuro en el equipo Trackhouse no está confirmado y tampoco ayuda el rifirrafe que tuvo con Jorge Martín, su teórico jefe de filas en Aprilia, hace dos semanas en Barcelona cuando ambos se fueron al suelo tras un toque. Raúl Fernández se ha reivindicado en Mugello con su primera victoria al sprint –la segunda en MotoGP tras la lograda en Australia la pasada temporada- tras aguantar el pulso de Jorge Martín.

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