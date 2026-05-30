Raúl Fernández aguanta el pulso de Jorge Martín y gana la carrera al sprint en Mugello
Suma su primera victoria en la carrera corta de los sábados y la segunda en MotoGP. Fabio di Giannantonio completa el podio.
Más información: Raúl Fernández se gradúa en Phillip Island con su primera victoria en MotoGP.
Su futuro en el equipo Trackhouse no está confirmado y tampoco ayuda el rifirrafe que tuvo con Jorge Martín, su teórico jefe de filas en Aprilia, hace dos semanas en Barcelona cuando ambos se fueron al suelo tras un toque. Raúl Fernández se ha reivindicado en Mugello con su primera victoria al sprint –la segunda en MotoGP tras la lograda en Australia la pasada temporada- tras aguantar el pulso de Jorge Martín.
¡SU PRIMERA VICTORIA AL SPRINT! 🔥 ¡Su segunda en #MotoGP! 🤩— DAZN España (@DAZN_ES) May 30, 2026
¡Exhibición de @25RaulFernandez en Mugello! #ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/gplcjkmjeR
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