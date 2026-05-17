Álex Márquez sufre una caída escalofriante durante el GP de Cataluña que provoca la bandera roja en la carrera

Álex Márquez traza un viraje con su GP26 durante la carrera al sprint, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Efe

El piloto español, que está consciente, esquivó la moto de Pedro Acosta, que había sufrido un pinchazo. Se fue a la grava y su moto volcó provocándole un fuere impacto contra el suelo.

Álex Márquez sufrió un grave accidente durante el Gran Premio de Montmeló de MotoGP que provocó la aparición de la bandera roja en la prueba. El piloto catalán está consciente y en el hospital a la espera de que se le realicen más pruebas.

El piloto de Cervera, hermano de Marc Márquez, se fue al suelo en el ecuador de la carrera. En mitad de la recta, cuando intentaba adelantar a su compatriota Pedro Acosta, un reventó en la moto del 'Tiburón' obligó a Álex a salirse de la trazada. Se fue a la grava y no pudo controlar su Gresini.

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria



Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

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