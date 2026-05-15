Jorge Martín: "Cuando me he caído en Barcelona, he pensado al instante en Luis Salom"

Jorge Martín explica sus sensaciones a los técnicos de Aprilia, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Efe

Restaban algo menos de 20 minutos para la conclusión del entrenamiento matinal de MotoGP, cuando Jorge Martín sufrió una peligrosa caída en la curva 12 del circuito de Barcelona-Cataluña.

Su Aprilia salió despedida y terminó impactando contra las protecciones, donde rebotó y terminó golpeándole a él. El piloto español se levantó completamente aturdido y, con la ayuda de los comisarios de pista, pudo regresar al box.

Allí fue revisado por el doctor Ángel Charte, director médico de MotoGP, que le diagnosticó una ligera conmoción y una contusión en su antebrazo izquierdo.

La caída de Jorge Martín en la FP1 🥺



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“Sin duda, creo que es muy peligroso sufrir una caída allí. Cuando me he caído, he pensado al instante en Luis Salom. Por suerte la moto giró y me golpeé contra el carenado, en lugar de contra el manillar u otras partes. Así que, sin duda, es un aspecto que deben mejorar en el circuito de Barcelona-Cataluña, porque es realmente peligroso”, ha señalado Jorge Martín, cuando faltan pocos días para que se cumplan 10 años del fallecimiento de El Mexicano.

El piloto mallorquín falleció el 3 de junio de 2016 en el trazado catalán cuando su moto impactó contra las protecciones de la curva 12, rebotó y le golpeó con violencia.

Jorge Martín ha tenido un día “movidito”, como él mismo ha calificado, porque en la práctica de la tarde sufrió otra caída -esta vez en la curva 2- que le condenó a tener que pasar por la repesca este sábado.

“Hay sido una caída muy típica de aquí, de Barcelona. Yo pensaba que tenía la rueda delantera con más temperatura, pero está claro que no estaba al 100%. Así que habrá que estar un pelín más atento. Bueno, este sábado tendré 15 minutos más de entrenamiento. Espero que todo vaya bien y si no va bien pues a seguir remando, igual que he hecho siempre”, ha asegurado el español, que este sábado deberá superar la repesca para buscar una buena clasificación en la parrilla de salida.