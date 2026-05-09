Una salida estratosférica catapulta a Jorge Martín a la victoria y caída espeluznante de Marc Márquez en Le Mans

Jorge Martín celebra su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Francia, en Le Mans. Reuters

Es el rey de las carreras al sprint, donde ya suma 18 triunfos y en Le Mans ha logrado desempatar con Marc Márquez, que acumula 17. Jorge Martín se ha impuesto en la prueba corta de los sábados por segunda vez esta temporada gracias a una salida estratosférica.

El piloto de Aprilia, que partía desde la octava posición, ha aprovechado el problema de Fabio di Giannantonio en la salida para ganar cuatro posiciones de golpe.

Al llegar a la chicane era cuarto, pero ha sido ahí donde ha rematado la faena. Con una espectacular apurada de frenada por fuera, ha superado a Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Marco Bezzecchi de una tacada y se ha colocado primero en la segunda curva.

A partir de ahí, Jorge Martín ha tomado las riendas de la carrera con un ritmo muy superior al de los demás para lanzarse hacia su segundo triunfo del año en la prueba al sprint.

Pese al ritmo alto de Pecco Bagnaia, el italiano no tuvo opciones de cazar al español y se consolidó en la segunda posición para abrir brecha con Marco Bezzechi.

Marc Márquez, que partía desde la segunda plaza, perdió posiciones en los primeros compases y cayó hasta la séptima posición.

NOOOOOO 😢 Durísima caída de Marc Márquez



En la última vuelta de la sprint salió completamente disparado de la moto 💥#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Lq6jmPawd3 — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

La peor noticia llegó en la penúltima vuelta cuando apuró demasiado la frenada de la última curva, pisó el piano y salió catapultado violentamente de su Ducati después de que su pie derecho impactará contra el asfalto.

Se levantó por su propio pie, pero a medida que pasaban los minutos cojeaba de forma más ostensible, por lo que fue trasladado al centro médico donde se le detectó una fractura en el quinto metacarpiano del pie derecho.