Marc Márquez se volverá a operar del hombro derecho y es baja en Le Mans y Montmeló

Marc Márquez, en el box de Ducati en el circuito Bugatti de Le Mans. Efe

La espeluznante caída de Marc Márquez en la penúltima vuelta de la carrera al sprint de Le Mans ha tenido las peores consecuencias. El vigente campeón del mundo de MotoGP apuró demasiado la frenada de la última curva, pisó el piano y salió catapultado violentamente de su Ducati después de que su pie derecho impactará contra el asfalto.

Se levantó por su propio pie, pero a medida que pasaban los minutos cojeaba de forma más ostensible, por lo que fue trasladado al centro médico donde se le detectó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

La peor noticia es que Marc Márquez tendrá que volver a operarse del hombro derecho, algo que tenía previsto hacer después del Gran Premio de Cataluña del próximo fin de semana.

NOOOOOO 😢 Durísima caída de Marc Márquez



En la última vuelta de la sprint salió completamente disparado de la moto 💥#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Lq6jmPawd3 — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

Ante los hechos, el piloto español ha decidido adelantar la operación y este mismo sábado viajará a Madrid para ser intervenido.

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