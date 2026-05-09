Marc Márquez se volverá a operar del hombro derecho y es baja en Le Mans y Montmeló
Reconoce que tenía programado pasar de nuevo por quirófano tras Montmeló, pero adelanta la cirugía tras una fractura en el quinto metacarpiano del pie.
Más información: Marc Márquez, tras su caída en Jerez: "A día de hoy, no tengo el nivel ni la potestad para luchar por el título este año".
La espeluznante caída de Marc Márquez en la penúltima vuelta de la carrera al sprint de Le Mans ha tenido las peores consecuencias. El vigente campeón del mundo de MotoGP apuró demasiado la frenada de la última curva, pisó el piano y salió catapultado violentamente de su Ducati después de que su pie derecho impactará contra el asfalto.
Se levantó por su propio pie, pero a medida que pasaban los minutos cojeaba de forma más ostensible, por lo que fue trasladado al centro médico donde se le detectó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
La peor noticia es que Marc Márquez tendrá que volver a operarse del hombro derecho, algo que tenía previsto hacer después del Gran Premio de Cataluña del próximo fin de semana.
NOOOOOO 😢 Durísima caída de Marc Márquez— DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026
En la última vuelta de la sprint salió completamente disparado de la moto 💥#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Lq6jmPawd3
Ante los hechos, el piloto español ha decidido adelantar la operación y este mismo sábado viajará a Madrid para ser intervenido.
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