Marc Márquez saca la magia y aprovecha la lluvia para llevarse una pole con susto en Jerez

Marc Márquez traza un viraje con su Ducati Desmosedici GP26, en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Efe

Después de la lluvia caída a primera hora de la mañana, la sesión de clasificación de MotoGP no se disputado con las mejores condiciones de pista posibles en el circuito de Jerez. El asfalto mojado al inicio de la jornada ha dado paso a la formación de un carril seco. En estas situaciones, Marc Márquez siempre se las apaña para ser el mejor.

El vigente campeón del mundo, sin ritmo en seco, ha logrado su primera pole de la temporada 245 días después en un mano a mano con Johann Zarco en el que ha terminado imponiéndose el español con susto incluido.

El piloto de Ducati ha comenzado comandado la clasificación hasta que ha emergido la figura del francés, consumado especialista en lluvia y que llegaba procedente de la repesca.

ZARCO VUELA. PERO MARC MÁRQUEZ AÚN MÁS 😮‍💨🔥



Pole para el campeón del mundo bajo la lluvia ⛈️#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/xVAhyzzfiI — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

Zarco le ha complicado las cosas y ha logrado ponerse al frente de la tabla en los compases finales, en los que ha obligado a apretar a Marc Márquez.

El español, con un crono de 1:48.087 y susto incluido, ha logrado su primera pole de la temporada tras 245 días de sequía tras la lograda en Hungría la pasada temporada.

De esta forma, el vigente campeón del mundo de MotoGP suma su tercera pole en Jerez, la número 75 en la categoría reina y la 103 en el campeonato del mundo.

Marc Márquez estará acompañado en la primera línea de la parrilla por Johann Zarco y Fabio di Giannantonio en una sesión plagada de caídas en las que Jorge Martín (séptimo), Álex Márquez (séptimo) se han ido al suelo.