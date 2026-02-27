La casa de Marc Márquez en Madrid de la que ha 'echado' a su hermano Álex: supera los 1.300 m2 y 10 millones de euros

Los hermanos Márquez han compartido techo durante años, trasladando su estrecha relación del paddock al salón de casa, pero esa convivencia está llegando a su fin: Marc ya ha bromeado públicamente con que "echa" a Álex y que su hermano pequeño, por fin, se independiza.

Esa anécdota sirve para poner el foco en el escenario donde se ha desarrollado buena parte de su vida reciente: la espectacular casa de Marc Márquez en Madrid, convertida en cuartel general del ocho veces campeón del mundo.

Marc y Álex vivieron toda la vida muy ligados a Cervera, pero el salto definitivo a la élite y las exigencias de MotoGP llevaron al mayor de los Márquez a mudarse a Madrid, a una urbanización de máximo lujo donde también ha tenido alojamiento el pequeño durante sus estancias en la capital.

De izquierda a derecha. Álex Márquez, Marc Márquez y Pedro Acosta.

Entre bromas en entrevistas, Marc ha dejado caer que a Álex "ya le toca" buscar su propio espacio, un mensaje en tono distendido que refleja que la convivencia entre campeones tiene fecha de caducidad.

Esa complicidad, hecha de pullas y chanzas, se ha visto muchas veces en televisión y redes, y ahora se traslada al relato de una mudanza que simboliza también la madurez deportiva de ambos.

Por 10 millones

La casa de Marc Márquez se encuentra en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, al oeste de Madrid, una de las urbanizaciones más exclusivas de España, conocida por su seguridad extrema y su privacidad.

El chalet está valorado en torno a los 10 millones de euros, una cifra en la línea de las propiedades de alto nivel de la zona y acorde al caché de una estrella mundial del deporte. La vivienda supera los 1.300 metros cuadrados construidos y se levanta sobre una parcela generosa que permite combinar vida familiar, ocio y entrenamiento sin salir de casa.

Arquitectónicamente, la casa responde a un estilo contemporáneo y minimalista, basado en volúmenes rectos, combinación de hormigón, piedra y grandes paños de cristal que inundan el interior de luz natural.

La fachada aparece rodeada de agua y se accede a la entrada principal mediante una pasarela, un rasgo muy característico que refuerza la sensación de "búnker de lujo" blindado frente al exterior.

En el interior, la vivienda se reparte en varias plantas con siete habitaciones, amplias zonas comunes de concepto abierto, un gran recibidor, zona de trabajo y un gimnasio privado que permite al piloto seguir sus rutinas físicas sin desplazarse.

Trofeos a la vista

Los Márquez han dado pinceladas de su vida doméstica al mostrar estancias como el salón-comedor, con una gran mesa para más de diez comensales y una vitrina donde reposan cascos y recuerdos de los años de competición, auténtico museo personal del campeón.

No faltan espacios de ocio, como una mesa de billar y zonas de descanso interior pensadas para desconectar de la presión del Mundial. Pero quizá el elemento más icónico de la casa sea la piscina de dos alturas, conectada por una pasarela exterior que se ha convertido en imagen recurrente en sus redes, donde se intuyen también varias áreas de "chill-out" para reuniones con amigos y familia.

La tecnología y la eficiencia energética también juegan un papel importante: sistemas de domótica para controlar iluminación, temperatura y seguridad desde el móvil, así como paneles solares y soluciones de ahorro que alinean el lujo con la sostenibilidad.

El garaje, por su parte, es un santuario para cualquier aficionado: en él se exhiben réplicas de las motos con las que Márquez ha conquistado títulos, acompañadas de trofeos y objetos clave de su trayectoria.

Dos grandes campeones

Esa mansión madrileña es, en realidad, el reflejo material de una carrera extraordinaria. Marc Márquez suma ocho títulos mundiales -seis de ellos en MotoGP- y se ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia del motociclismo por su agresividad, su capacidad de adelantamiento y su dominio en la era Honda.

A su lado ha crecido Álex, campeón del mundo de Moto3 y Moto2, y hoy piloto consolidado en la categoría reina, donde ha demostrado personalidad propia más allá del apellido. Juntos han firmado una de las sagas familiares más exitosas del Mundial, trasladando la competitividad de los circuitos a los entrenamientos compartidos, los viajes y, hasta ahora, también al día a día entre las paredes de la misma casa.

La marcha de Álex del hogar de Marc no rompe esa unión, pero sí marca un nuevo capítulo: el pequeño Márquez se independiza mientras el mayor afronta el tramo decisivo de su carrera desde un cuartel general de lujo en La Finca, diseñado a la medida de un campeón que ha llevado su nombre y su número a lo más alto del motociclismo mundial.