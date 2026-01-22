Confirmado: Jorge Martín pasa por quirófano para corregir las lesiones y peligra su presencia en MotoGP en Sepang

El inicio de la temporada ya empieza torcido para Jorge Martín después de haber vuelto a pasar por quirófano para terminar de recuperarse de las principales lesiones que sufrió el año pasado: fractura del escafoides de la mano izquierda y clavícula derecha.

Según recoge Motorsport, el piloto de Aprilia tiene muy complicado estar en el primer test de pretemporada (3, 4 y 5 de febrero), aunque el objetivo es acelerar la recuperación para llegar al inicio de la temporada con posibilidades de luchar por los podios.

"Cuando esté al 100% y en sintonía con la moto, estoy seguro de que podré luchar por las victorias", fue la declaración de intenciones de Jorge Martín en la presentación del equipo Aprilia para la temporada 2026.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.