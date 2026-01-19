Marc Márquez, ante el desafío más grande en la presentación de la nueva Ducati: "El centenario es una motivación"

En Madonna di Campiglio, Ducati ha presentado las motos con las que esperan revalidar el campeonato del mundo que conquistó Marc Márquez con un dominio apabullante. El español y la marca italiana son los rivales a batir, aunque esta nueva temporada tiene una importancia aún mayor para la casa de Borgo Panigale.

Es el año del centenario y las monturas han presentado una decoración especial para conmemorar "un siglo de pasión y velocidad". Claudio Domenicali, CEO de Ducati, se mostró orgulloso del éxito de una marca italiana que lleva "88 podios consecutivos en MotoGP y estaríamos orgullosos de llegar a los 100".

Y es que las creaciones de Luigi Dall'Igna, jefe de equipo, llevan ocupando el trono desde 2022 con cuatro campeonatos del mundo consecutivos: los dos de Pecco Bagnaia, el de Jorge Martín y el de Marc Márquez.

"Esta temporada no es comparable a ninguna anterior. Celebraremos el centenario de Ducati y será al mismo tiempo un momento de transición de cara al cambio radical de reglamento en 2027. Pero es fantástico tener a estos dos campeones (Márquez y Bagnaia)", reconoció el ingeniero italiano.

El trabajo de Dall'Igna en este centenario se verá multiplicado con la mirada puesta también en 2027, cuando se producirá el cambio de reglamento que traerá consigo la reducción de cilindrada a 850cc, la eliminación de dispositivos aerodinámicos como los "holeshot", el uso obligatorio de combustible 100% sostenible, una reducción de la capacidad del depósito y una mayor limitación aerodinámica para fomentar la seguridad y las oportunidades de adelantamiento.

"Es una temporada distinta, al tener dos proyectos paralelos, con la 2026 y con la 2027, al cambiar las reglas completamente, es difícil", aunque se mostró muy confiado del gen ganador de Ducati.

La motivación del campeón

Si para el equipo italiano este 2026 es especial, lo es también para Marc Márquez, quien quiere revalidar corona y llegar a los 10 Mundiales, alcanzando así una cifra redonda y deshacer el empate con Valentino Rossi (9).

El actual campeón afronta una de las temporadas más exigentes en su carrera: es el favorito a ganar nuevamente el Mundial, tiene los récords del 'Doctor' en el punto de mira y su futuro en Ducati aún es una incógnita.

Marc Márquez, en la presentación de la nueva Ducati GP26. @ducaticorse

"Una moto bonita es una moto rápida. Esa es la clave. Veremos durante la pretemporada, pero el diseño es muy bonito. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para poder celebrar el centenario de Ducati como se merece".

Además, el ilerdense confesó que romperá la tradición de esquiar en Madonna di Campiglio. Hay que minimizar daños porque tiene claro que "el único deseo es volver a las victorias. 2025 fue una motivación, volví a saborear las victorias, me dio el poder para trabajar de nuevo".

En el plano técnico, Ducati asegura que la GP26 presenta una notable reducción de las vibraciones respecto a su predecesora e incorpora un nuevo chasis optimizado para aumentar la estabilidad.

También se ha revisado el dispositivo trasero destinado a bajar la moto, junto con la aerodinámica general. Todos los avances serán puestos a prueba en los próximos test de Malasia, con el objetivo de llegar completamente preparados a la cita de Tailandia -el 27 de febrero-.