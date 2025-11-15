Pole de récord para Marco Bezzecchi en Valencia: suma cinco en MotoGP este año

En ausencia del lesionado Marc Márquez, es el piloto más en forma en este final de temporada. Marco Bezzecchi (1:28.809) se ha alzado con la pole, la quinta del año y la segunda consecutiva tras la lograda en Portimao, en una apretada sesión en la que los cinco primeros clasificados han fulminado el récord del circuito Ricardo Tormo de Cheste, que estaba en poder de Maverick Viñales (1:28.931) desde 2023.

El italiano de Aprilia estará acompañado en la primera línea por Álex Márquez, que se ha quedado a sólo 26 milésimas del crono de la pole, y Fabio di Giannantonio.

Comenzó atacando el menor de los hermanos Márquez, que en la primera tanda puso el listón muy alto y marcó un tiempo de 1:28.967, mientras que Marco Bezzecchi se salió de la pista y sin cuadrar una buena vuelta.

En la segunda tanda el italiano fue letal. Nada más salir del box, marcó un crono de 1:28.809 para dar un golpe sobre la mesa y sumar su quinta pole del curso.

La segunda línea de la parrilla la abrirá a Raúl Fernández, que fue desplazado de la primera por Fabio di Giannantonio. El español, que partirá cuarto, tuvo que pasar por la repesca superándola con solvencia. Pedro Acosta, el más rápido en la jornada del viernes, y Fabio Quartararo cierran la segunda línea.

Pecco Bagnaia, que partirá desde la decimosexta plaza, no levanta cabeza. El italiano de Ducati se quedó sin gasolina cuando luchaba para superar la repesca.