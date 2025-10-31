Un expiloto de MotoGP italiano carga contra Rossi en su disputa con Marc Márquez: "Le hicieron víctima cuando era el culpable"

El pasado 25 de noviembre se cumplió diez años de la famosa patada que Valentino Rossi le dio a Marc Márquez durante el GP de Malasia. Un día que no recuerda por una gran victoria o la celebración de un título, sino por un episodio que dividió inevitablemente al mundo del motociclismo.

El italiano, que había recuperado protagonismo con la marca japonesa, llegaba al circuito de Sepang -penúltima prueba del Mundial 2015- como líder del campeonato y su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, también estaba en la pelea por el título.

El ambiente ya estaba tenso entre los pilotos debido a dos incidentes anteriores en Termas de Río Hondo y Assen, y en Sepang la situación terminó por desbordarse, desde el mismo jueves del Gran Premio cuando Rossi acusó a Marc de ser el guardaespaldas de Lorenzo.

Marco Melandri, en el Mundial de Superbikes en 2018. Europa Press

El italiano y el de Cervera se reencontraron el domingo durante la carrera en la pelea por el tercer puesto y Rossi, cansado de la tensión de ese cuerpo a cuerpo, obligó a Marc a salirse de su trayectoria y cuando este intentó volver, el 'Doctor' sacó demasiado su pierna derecha para tocar intencionadamente a Marc, que acabó por el suelo.

La versión de Melandri

"Valentino redujo la velocidad dos o tres veces y miró a Márquez, quien en toda su carrera nunca ha mirado atrás durante una carrera. Él, que es el icono de MotoGP en todo el mundo, en mi opinión no debería haber hecho un gesto así. Fue intencionado al 100%", expresa Marco Melandri.

"Por una vez que Valentino se vio sometido a presión, también perdió la cabeza y cometió errores. Basta con volver a ver las imágenes: justo antes de dar la patada a Márquez, la horquilla se endereza porque él suelta el freno y abre el gas precisamente para asegurarse de sacarlo de la pista y golpearlo con fuerza", enfatizó.

Tras el 'Sepang Clash', las opiniones estaban divididas entre las dos leyendas, escenario que, para Melandri, no tiene sentido. "Es una pena porque allí consiguieron que pareciera la víctima cuando, en mi opinión, él fue el culpable", subrayó.

El italiano dejó entrever que Dorna, empresa organizadora del Mundial, está en estos momentos en una misión de simpatizar la imagen del '93'. "Ahora el problema es que los que gestionan MotoGP necesitan que Márquez resulte simpático, pero lo hicieron tan antipático hace diez años que ya no es fácil", concluyó el transalpino.