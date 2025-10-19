Raúl Fernández se gradúa en Phillip Island con su primera victoria en MotoGP

Tenía ante sí una oportunidad única porque Marco Bezzecchi, que partía desde la pole, debía cumplir la sanción impuesta por tirar a Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia. Raúl Fernández ha aprovechado a la perfección la ocasión que se le brindaba y ha conquistado en el circuito de Phillip Island su primera victoria en MotoGP.

Ha tenido que esperar cuatro temporadas desde su desembarco en la categoría reina para subir a lo más alto del podio y después de atravesar momentos complicados en MotoGP que le llevaron a plantearse si de verdad merecía la pena continuar.

El equipo Trackhouse Racing, con Davide Brivio al frente, ha logrado que florezca todo su potencial para terminar conquistando su primer triunfo en MotoGP para él y para la estructura estadounidense, además de otorgar a Aprilia su victoria número 300 en todas las categorías.

Marco Bezzecchi, autor de la pole, tomó la delantera desde la salida pero tenía que cumplir dos vueltas largas de penalización por tirar a Marc Márquez en la carrera de Mandalika. Las completó en la sexta vuelta, cayendo hasta la sexta plaza.

Raúl Fernández tenía el camino abierto para ir a por la victoria. Peleó con Pedro Acosta en las primeras vueltas, pero en cuanto cogió el liderato no dejó de ampliar su ventaja con el único objetivo de la victoria.

La segunda plaza fue para Fabio di Giannantonio que, sin hacer ruido, gestionó a la perfección los neumáticos. Pese a la sanción, Marco Bezzecchi completó el podio en una demostración de fuerza.