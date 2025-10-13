Marc Márquez pasa finalmente por quirófano y es seria duda para las últimas carreras del Mundial de MotoGP
En un primer momento se optó por un tratamiento conservador, pero finalmente se ha tomado la decisión de operarle en el omoplato derecho.
Una semana después de comunicar que optaría por un tratamiento conservador, Marc Márquez ha pasado por quirófano para ser operado de su lesión en el brazo derecho fruto de una caída en el último Gran Premio de Malasia.
Así lo ha confirmado Ducati en un escrito oficial publicado en su página web y redes sociales: "Tras una revisión de su lesión en el omóplato derecho, Marc Márquez ha sido operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, España", arranca.
"El mismo equipo médico que le había examinado siete días antes determinó que la fractura coracoidea y el daño ligamentario no mostraban signos suficientes de estabilización tras una semana de inmovilización. Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder a la estabilización quirúrgica y reparar los ligamentos acromioclaviculares", continúa.
After a checkup for his right shoulder blade injury, Marc Márquez has undergone a successful operation at the Ruber Internacional Hospital in Madrid, Spain. pic.twitter.com/9L2nWLvWvP
Marc Márquez, que ya se encuentra en su domicilio, continuará con su proceso de recuperación, y su evolución determinará el momento de su regreso a la competición", finaliza el comunicado.
Su regreso
Ahora, queda ver si Marc Márquez volverá a la pista en lo que resta de temporada. Faltan cuatro carreras por disputarse y tan solo un mes de competición. Por tanto, sus opciones de volver a subirse a la Ducati son mínimas.
En un principio se iba a perder las citas de Australia y Malasia, pero es complicado saber si estará disponible para las dos últimas, que se disputan en Portimao y Valencia.
Es particularmente importante que pueda estar en la que echa el cerrojo al curso 2025, ya que habrá test oficial de MotoGP y será la primera toma de contacto con la Desmosedici GP26.
También hay que tener en cuenta el historial del piloto de Cervera con las lesiones. Volver antes de tiempo le privó de luchar por el Mundial durante un lustro y todo lo que sea acelerar este proceso de recuperación cuando ya ha ganado el título, se le puede volver en su contra.