El hermano de Valentino Rossi clama por la lesión de Marc Márquez: "Ya es demasiado tarde para él"

Marc Márquez se encuentra a la espera de confirmar el alcance exacto de su lesión producida durante el Gran Premio de Indonesia de este pasado fin de semana y que, salvo sorpresa, le tendrá alejado de la competición durante las dos próximas pruebas del campeonato.

El catalán duró poco en la prueba: tan solo siete vueltas. Bezzecchi, le impactó por detrás. El del Ducati oficial se fue desplazado a la grava, donde dio varias vueltas y se giró su brazo derecho, el de las cuatro operaciones que le han causado tanto calvario desde aquél aciago 19 de julio de 2020 en Jerez.

Márquez ya se levantó maltrecho y quejándose de esa extremidad. Fue trasladado en 'scooter' a la clínica del circuito. Allí le hicieron unas primeras pruebas.

"Tiene una posible pequeña fractura, pero existe cierta confusión al ser el brazo ya operado. Hay cuestiones que pueden disimular el diagnóstico. Se le hará un TAC en Madrid. Con el TAC sabremos si la fractura es quirúrgica o no", afirmó el doctor Ángel Charte.

Numerosas quejas

Esta acción, que pudo tener consecuencias muy graves para Marc Márquez, propició una oleada de críticas por parte de los pilotos fruto de la falta de seguridad.

Uno de ellos fue Luca Marini, hermano de Valentino Rossi. "Me pareció una caída normal, pero luego tanto Marc Márquez como Marco Bezzecchi cayeron con fuerza y rodaron mucho porque la grava estaba mal colocada", comenzó diciendo.

Luca Marini, hermano de Valentino Rossi. EFE

"Creo que la lesión de Marc se debió precisamente al impacto con la grava. Hay que tener mucho cuidado, no es algo que solo afecte a Mandalika, también ocurre en otros circuitos", añadió el hermano de Rossi.

"Para el año que viene habrá que cambiar algo, sin duda, pero el problema es que ya es demasiado tarde para Marc. Siempre es una pena cuando un piloto se lesiona. Espero que no tenga que operarse", añadió.

Álex Márquez, hermano de Marc, también criticó la seguridad: Había un escalón. Cuando te caes a tanta velocidad, de alguna manera lo que quiere un piloto es frenarse, poner los brazos. El año pasado me pasó a mí en la curva 8", dijo.

"Hay 22 Grandes Premios, 44 salidas y no es una casualidad que haya tantas lesiones, es probabilidad y estadística: si hay más salidas, hay más vueltas, la gente se hace más daño. Hay que ver eso de cara al futuro, porque queremos dar espectáculo, pero también estar un poco más protegidos", apuntó.