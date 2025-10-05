Rueda no falla: gana en Mandalika y se proclama campeón del mundo de Moto3

José Antonio Rueda celebra su victoria y el título de Moto3, en el circuito de Mandalika. Efe

Nueve victorias en 18 carreras son el reflejo del dominio que ha ejercido José Antonio Rueda (29 de octubre de 2005, Los Palacios y Villafranca, Sevilla) a lo largo de la temporada. El piloto sevillano no ha fallado en su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo y lo ha hecho desde lo más alto del podio en el Gran Premio de Indonesia.

DE ANDALUCÍA PARA EL MUNDO 💚🤍💚



JOSÉ ANTONIO RUEDA ES HISTORIA DEL MOTOCICLISMO. JOSÉ ANTONIO RUEDA ES CAMPEÓN DEL MUNDO DE Moto3 🌟#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/F26eh1A1z1 — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.