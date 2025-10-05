Rueda no falla: gana en Mandalika y se proclama campeón del mundo de Moto3
El piloto español se impone en una carrera tensa, en la que tuvo que remontar desde la decimocuarta posición y en la que apareció la bandera roja.
Más información: David Alonso, el ‘elegido’ por Nico Terol para ser campeón que se persigna con agua bendita antes de las carreras.
Nueve victorias en 18 carreras son el reflejo del dominio que ha ejercido José Antonio Rueda (29 de octubre de 2005, Los Palacios y Villafranca, Sevilla) a lo largo de la temporada. El piloto sevillano no ha fallado en su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo y lo ha hecho desde lo más alto del podio en el Gran Premio de Indonesia.
DE ANDALUCÍA PARA EL MUNDO 💚🤍💚— DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025
JOSÉ ANTONIO RUEDA ES HISTORIA DEL MOTOCICLISMO. JOSÉ ANTONIO RUEDA ES CAMPEÓN DEL MUNDO DE Moto3 🌟#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/F26eh1A1z1
