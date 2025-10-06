José Antonio Rueda y el sueño que nació con una moto de juguete: el 'Rayo McQueen' que ha hecho historia en Moto3

José Antonio Rueda Ruiz ha escrito su nombre en los libros de historia del motociclismo español. A falta de cuatro grandes premios, el de Los Palacios y Villafranca ha puesto el broche de oro a una temporada histórica en Indonesia, donde se ha proclamado campeón del mundo de Moto3.

A pesar de su temprana edad, sobre el asfalto de Mandalika mostró una personalidad arrolladora. "No te estreses, si no es aquí, será en la próxima", le aconsejó Pedro Acosta, piloto de MotoGP. Sin embargo, el andaluz hizo caso omiso y certificó la machada a las primeras de cambio.

Conocido por 'R', de Rueda Ruiz, sus apellidos, el piloto de Ajo KTM logró el campeonato en una remontada histórica, puesto que llegó a estar 14º y terminó subiéndose a lo más alto del cajón. Se emocionó el joven piloto como también hizo su familia. El arduo esfuerzo por cumplir el sueño del pequeño había terminado dando sus frutos.

DE ANDALUCÍA PARA EL MUNDO 💚🤍💚



José Antonio nació con una moto bajo el brazo. A los tres años su abuela Joaquina le compró una moto de batería sin saber que, con aquel gesto, estaba construyendo las bases sobre las que 16 años más tarde su nieto se iba a convertir en campeón del mundo.

Aquel regalo provocó la felicidad del pequeño y la preocupación de sus padres, quienes habían vivido con Gustavo -el hijo mayor- la misma ilusión. Sin embargo, el final de la historia fue muy diferente, ya que su recorrido en el motociclismo fue breve.

El nuevo prodigio

A pesar de que Rueda se encontró con la negativa de sus progenitores debido a la importante inversión económica que habría que realizar sin tener asegurado un futuro, estos finalmente cedieron y acabaron apuntando al niño a una escuela de motos.

Así se empezaría a forjar la carrera de 'Rayo McQueen'. Y es que el español es un auténtico aficionado de la película Cars y, en especial, de su protagonista.

De hecho, su casco es el reflejo de ello: dos rayos en los laterales y la palabra "Kachow" en la parte trasera, vocablo icónico del protagonista de la película de Disney/Pixar.

La influencia de su abuela siguió siendo capital con el paso del tiempo. Con seis años le compró una moto de segunda mano y al ver el éxito que había tenido el regalo, sus padres decidieron apuntarle a la escuela MKV Racing School, en el karting KR24 en Cádiz.

Con nueve años, Rueda consiguió su primer título, siendo campeón de España de minimotos, lo que le llevó a conseguir una beca para participar en la Cuna de Campeones, donde se han formado los grandes talentos del motociclismo.

El éxito de 'McQueen' no había hecho nada más que comenzar: en 2014 conquistaría el título de campeón de la Cuna de Campeones y en 2016 fue campeón de España de Moto4.

En 2021, debutó en el Mundial de la mano del equipo Gresini. Aquel año, sufrió el golpe más duro de su carrera, su amigo y compañero Hugo Millán falleció en el circuito de MotorLand. El destino, siempre caprichoso, quiso que su primera victoria mundialista llegase justo allí, en Aragón 2024.

No fue solo una victoria, aquel podio fue un homenaje, además de convertirse en el 400º ganador diferente de un gran premio. Apoyado en las palabras de Pedro Acosta: "una vez consigues la primera, coges carrerilla", el piloto apuntaba a ser uno de los principales protagonistas del año.

En 2022, dejó claro que estaba destinado a hacer algo grande. Se convirtió en el primer piloto en ganar el FIM JuniorGP y la Red Bull MotoGP Rookies Cup en la misma temporada.

La influencia de Lorenzo

A lo largo de su carrera, para José Antonio Rueda su ídolo, su referente en el deporte motor ha sido Jorge Lorenzo. Es por ello que luce el dorsal 99 en el carenado de su moto, el mismo que utilizaba el 'ángel y demonio'. Sin embargo, no siempre ha podido llevar el mismo número.

Cuando el balear se retiró, se especuló con retirar el dorsal del cinco veces campeón de MotoGP como homenaje a su legado en el motociclismo. Es por ello que 'R' decidió lucir el dorsal 95, de nuevo haciendo referencia a Rayo McQueen.

No obstante, en cuanto tuvo la oportunidad de volver a lucir el 99, no se lo pensó. Y es que el andaluz ha confesado que ese número le da suerte y, a tenor de las nueve victorias y trece podios que ha conseguido este año, no hay ninguna duda de ello.

Ya con el título en sus manos, José Antonio Rueda afronta un nuevo reto, el salto a Moto2. En 2026, seguirá defendiendo los colores del Red Bull KTM Ajo, ahora en la categoría intermedia, y compartirá box con un viejo conocido, el neerlandés Collin Veijer, su rival en la Rookies Cup de 2022.

El sueño del triplete

Tras el séptimo título en MotoGP de Marc Márquez y el primero de Rueda en Moto 3, España está a un título de volver a repetir un triplete en el mundial.

La última vez que ocurrió fue en 2014, cuando los dos hermanos Márquez ganaron los títulos de MotoGP y Moto 3 y Tito Rabat fue campeón de Moto 2. Ahora, todo está en manos de Manu González quien cuenta con 238 puntos de ventaja sobre el brasileño, Diogo Moreira.

"Manugas", líder de la categoría intermedia, lleva sin saborear la victoria desde Mugello, lo que ha hecho que su rival haya ganado terreno en la lucha por el título. Por lo que la batalla está servida.