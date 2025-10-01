Jaime Alguersuari desvela cuál es el objetivo de Marc Márquez: "Él no quería igualar a Rossi en Mundiales de MotoGP, sino..."

A falta de cinco fechas para el final de la temporada de MotoGP, Marc Márquez se coronó en Motegi con el séptimo Mundialde la categoría reina del automovilismo, su noveno campeonato en el deporte motor.

El de Cervera ya ostenta el mismo número de títulos que su archienemigo Valentino Rossi, aunque su próximo objetivo no es convertirse en el piloto con más victorias en la historia del motociclismo.

Al menos eso es lo que ha vaticinado el expiloto y promotor Jaime Alguersuari Tortajada en el podcast Fast&Curious: "Ya hace tiempo que no busca el séptimo Mundial para empatar a Rossi, eso ya lo sabía él a la cuarta carrera. Marc quiere ser el número uno de la historia matemáticamente".

Para el fundador de la revista Solo Moto, el piloto de Ducati ya tiene la mente puesta en ganar el décimo campeonato del mundo, el que sería el octavo de MotoGP.

"La rabia de Marc el domingo fue porque quiere ocupar el primer puesto de los grandes de la historia. Además, el esfuerzo que hizo en Barcelona en el acuerdo con su hermano... y si alguien no está conforme con el pacto de los hermanos que vaya y lo impida", manifestó Alguesuari.

"Para cualquiera que pretenda tener una discusión banal la respuesta va a ser siempre 'los 100 grandes premios que ha ganado el mayor de los Márquez y los demás qué'. Yo soy fan de los hechos, por eso me gusta Marc y no hay ninguna comparación posible con otro piloto".

Una temporada de récord

Marc Márquez está arrasando sin piedad en la temporada 2025 de MotoGP y de paso está batiendo varios récords. En Aragón reeditó una marca propia, la de haber liderado todas las sesiones de un gran premio, que no pasaba desde que lo hiciese el propio Márquez en Sachsenring en 2015. Precisamente en Alemania el '93' estableció otro hito.

El de Cervera superó el récord histórico de Grand Chelem de MotoGP, que hasta ahora ostentaba Casey Stoner. Esto es hacer la pole, conseguir la vuelta rápida, ganar la carrera y además liderar todas las vueltas de la prueba. Catorce años después, Márquez ha batido el registro del australiano.

Márquez logró su primer Grand Chelem en Austin 2014, todavía con Honda, marca con la que logró otras siete veces el hito: en Jerez 2014, Austin 2016, Austin 2018, Argentina 2019, Alemania 2019, Aragón 2019 y Japón 2019. De la actual parrilla el siguiente piloto que más veces lo ha conseguido es su compañero, Pecco Bagnaia, con cuatro.

No es el único hito que puede conseguir en esta temporada. El ‘93’ puede convertirse en el piloto de MotoGP que ha ganado en más circuitos diferentes a lo largo de la historia. Y para hacerlo tendría que superar a Valentino Rossi. Tras romper el maleficio en Red Bull Ring, el circuito de Mandalika (GP de Indonesia) y Portimao (el trazado portugués) son los próximos desafíos.

Rossi y Márquez en Malasia Olivia Harris Reuters Sepang

En la categoría reina, Mick Doohan consiguió triunfar en 24 circuitos distintos, mientras que el italiano lo hizo en 23. Actualmente, Márquez suma 22 victorias en trazados diferentes, por lo que está a un paso de igualar al 'Doctor' e incluso de alcanzar al piloto australiano.

Si lo logra, en 2026 podría tener la ocasión de llegar a 25, gracias a la incorporación del Autódromo Internacional Ayrton Senna de Brasil al calendario, al que se añadiría en 2027 otro escenario histórico: el Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.