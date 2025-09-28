El discurso más emotivo de Marc Márquez tras ganar el mundial de MotoGP: "Cometí un error, ahora estoy en paz"

Marc Márquez nunca olvidará el 28 de septiembre de 2025. El día en el que volvió a convertirse en campeón del mundo de MotoGP cinco años después. Un lustro lleno de sufrimiento, pero donde todo el esfuerzo acabó teniendo su recompensa.

El piloto de Cervera vivió unos momentos repletos de emociones después de cruzar la línea de meta por detrás de Bagnaia. Lo celebró con los aficionados, su equipo, su familia y no pudo contener las lágrimas mientras visualizaba un vídeo preparado para él con sus mejores momentos de la temporada.

Había sufrido mucho. Se perdió 30 carreras entre 2020 y 2023, tuvo numerosas operaciones, pero se levantó de todo ello y regresó a la cima del motociclismo. "Me siento en paz", dijo sin aguantar las lágrimas tras la carrera.

Marc Márquez celebra su Mundial de MotoGP. REUTERS

"Es imposible hablar. No quiero recordar lo que he pasado, solo quiero disfrutar del momento, pero ha sido muy difícil", comenzó diciendo el piloto español en las que fueron sus primeras palabras como campeón de MotoGP.

"Ahora, siento paz en mí. Cometí un gran error en mi carrera al regresar demasiado pronto, pero luché, luché y luché y he vuelto a ganar de nuevo, así que me siento en paz", añadió.

Arropado

Tras hablar para MotoGP, Marc Márquez se pasó por los micrófonos de DAZN donde volvió a emocionarse desde sus primeras palabras.

"Me cuesta hablar. Lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle, hay mucha gente que me ha ayudado para salir de ahí, si no es imposible. Las decisiones las tienes que tomar tú, pero no quiero recordar lo que he pasado", comenzó.

El ser humano tiene una capacidad de olvidarse de lo malo y centrarse en lo bueno, al menos los optimistas y yo lo soy. He intentado responder las preguntas dentro de mí, de forma egoísta, mirando solo en mí, porque así me lo aconsejaron los míos, en ese bucle en el que entré en la caída de Jerez y lo agrandé por un error mío", añadió el '93'.

No quiso olvidarse de su hermano Álex, con quien ha peleado durante todo el Mundial: "Es el que más me ha ayudado, tanto directa como indirectamente, con el simple hecho de que esté en activo. Las cosas no vienen por sí solas, en mi vida personal estoy muy feliz y en la profesional también".

"El destino ha dicho que se tenía que cerrar el círculo aquí en Japón, que Honda también tenía que estar en el podio, y ha dicho que podré descansar en un futuro cuando todo acabe", añadió.