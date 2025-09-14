Vendetta de Marc Márquez en Misano: responde a los pitos con su undécima victoria del año y acaricia su noveno título

No hay nada mejor que vengarse desde lo más alto del podio y dejar prácticamente sentenciado el campeonato del mundo. La caída de Marc Márquez en la carrera al sprint del sábado fue festejada con sectores de la grada del Misano World Circuit Marco Simoncelli, la casa de Valentino Rossi, y el líder de MotoGP ha respondido con una victoria luchada con Marco Bezzecchi, pupilo de Il Dottore.

Del suelo a lo más alto del podio en sólo 24 horas y tras completar una carrera perfecta en la que el italiano no se lo puso fácil. De esta forma, deja casi sentenciado el camino hacia su noveno título de campeón del mundo que puede consumarse dentro de dos semanas en Japón, donde necesita sumar tres puntos más que su hermano Álex, que ha finalizado tercero en Misano.

La victoria de Marc Márquez, la undécima del año y la 99 en el campeonato del mundo, tuvo dedicatoria incluida. Antes de subirse a lo más alto del podio, se quitó el mono y mostró la parte trasera para emular una icónica celebración de Leo Messi en el Santiago Bernabéu tras un gol.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.