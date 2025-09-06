Álex Márquez puede con su hermano Marc: vuela en Montmeló y logra su primera pole de la temporada

Álex Márquez traza un viraje con su Ducati Desmosedici GP24, en el circuito de Barcelona-Cataluña. MotoGP

Montmeló, un circuito de curvas largas de derechas, nunca ha sido de la devoción de Marc Márquez. El líder de MotoGP necesita incrementar la ventaja sobre su hermano Álex en 10 puntos más en el Gran Premio de Cataluña para gozar de su primera oportunidad de ser campeón de MotoGP en Misano, el próximo fin de semana. De momento, el pequeño de los Márquez ha cobrado ventaja y ha podido con el mayor.

Álex Márquez ha volado en Montmeló y ha logrado su primera pole de la temporada (1:37.536), batiendo el récord del circuito que estaba en poder de Áleix Espargaró (1:39.190) desde el pasado año.

“Estamos haciendo un fin de semana casi perfecto y convencidos de que podemos hacer una gran carrera al sprint”, ha señalado el piloto del equipo Gresini Racing tras lograr su segunda pole en MotoGP tras la conseguida en el Gran Premio de Argentina en 2023.

