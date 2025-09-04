Marc Márquez no responde si prefiere ganar el título en casa de Rossi o de Honda: "Que vaya el dardo a otra parte"

Excelencia es el adjetivo que más se puede aproximar a la temporada que está completando Marc Márquez. Ha sumado 10 victorias de 14 posibles y siete de ellas las ha logrado de forma consecutiva. La racha puede continuar este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde por primera vez los hermanos Márquez subieron a lo más alto del podio en 2014 en MotoGP y Moto3, respectivamente.

El líder de MotoGP, con 175 puntos de renta en la clasificación general, avisa de que este periodo triunfal podría verse interrumpido en el trazado catalán por su hermano Álex.

“Es muy bueno pasando la pelota, es un mago”, bromea el pequeño de los Márquez este jueves en la previa del Gran Premio de Cataluña.

“También dijo que Pecco era el favorito en Qatar y yo, en Mugello. Aquí el único favorito es Marc, sobre todo por la forma en la que llega y la confianza. Después de siete fines de semana ganando las dos carreras, será difícil batirle. Ha mejorado mucho este año en las curvas rápidas a derechas, ya no hay tanta diferencia como en otros años”, pronóstica el piloto del equipo Gresini Racing, el único capaz de impedir que su hermano Marc goce de su primera bola de partido en Misano, la casa de Valentino Rossi, para proclamarse campeón del mundo por novena vez dentro de una semana.

Para ello necesita incrementar su ventaja en 10 puntos más sobre su hermano Álex. Si no lo logra su siguiente oportunidad será en el Mobility Resort Motegi, la casa de Honda, el próximo 28 de septiembre.

“Está bien tirada la pregunta y como está tan bien tirada, me aparto y que vaya el dardo a otra parte”, ha contestado Marc Márquez, evitando responder a la pregunta sobre si prefiere ganar su noveno título de campeón del mundo en casa de Rossi, al que igualaría en cetros mundiales, o en la de Honda.

De izquierda a derecha; Pedro Acosta, Marc Márquez y Jorge Martín, en la rueda de prensa del GP de Cataluña. Efe

La conferencia de prensa del Gran Premio de Cataluña también sirvió para limar asperezas entre Marc Márquez y Pedro Acosta, que se estrecharon la mano antes de compartir escenario. “Tenemos una relación profesional. Yo le quiero intentar ganar a él y él me quiere intentar ganar a mí. Bueno, él me está ganando a mí. Es normal que tampoco vayamos de la mano por ahí”, ha señalado el piloto de KTM, que no ha dudado en elogiar los logros de su rival.

“Ya dije hace unas semanas que está claro que Marc Márquez ganará el campeonato. Y cuando lo gane, será el mayor retorno de la historia de este deporte. Tenemos también a Michael Jordan, cuando se fue a jugar al béisbol y luego volvió al baloncesto. Pero creo que Marc será el primer piloto de MotoGP que sea capaz de sentarse en la mesa de Rafa Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol. Será uno de los regresos más sonados de la historia del deporte", ha concluido.