Marc Márquez logra su décimo doblete del año en Hungría: comienza la cuenta atrás para lograr su noveno título

Marc Márquez marca con sus dedos las 10 victorias logradas esta temporada, en el Balaton Park de Hungría. Reuters

Marc Márquez está reescribiendo la historia del motociclismo moderno en una temporada en la que puede proclamarse campeón del mundo por novena vez a falta de seis citas para la conclusión de la temporada. ¡Casi nada!

Y es que el líder de MotoGP ya cuenta con una renta de 175 puntos sobre su hermano Álex después de ir de doblete en doblete este año. Su victoria en el circuito Balaton Park de Hungría supone su décimo doblete de la temporada y el séptimo consecutivo. En resumen, Marc Márquez no ha ganado cuatro carreras de 14 posibles.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.