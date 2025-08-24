Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón de MotoGP: cuándo y en qué circuito puede celebrar el título

Marc Márquez no pisa el freno. El piloto de Cervera sumó en el Gran Premio de Hungría su décima victoria de la temporada, la séptima consecutiva, y se acerca aún más al que sería su noveno título mundial.

El nuevo circuito de Balaton Park no fue ningún desafío para Márquez, a pesar de que una mala salida desde la pole le costó perder varias posiciones. El mayor de los Márquez fue remontando a partir de la primera vuelta hasta acabar ganando sobre Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

Con el triunfo, Marc Márquez se llevó 25 puntos más al bolsillo, unidos a los 12 que también logró este fin de semana por su triunfo en la carrera al sprint. En total, el piloto catalán lleva acumulados 455 puntos en el primer puesto del Mundial.

Todavía quedan ocho Grandes Premios por celebrarse, pero Marc Márquez puede empezar a hacer cuentas para saber cuándo se proclamaría campeón del mundo. Lo inmediato es el Gran Premio de Cataluña, en Montmeló, una fecha clave que determinará las opciones del líder de Ducati.

Márquez llegará al circuito catalán con una ventaja de 175 puntos sobre su hermano Álex, que vivió un fin de semana de pesadilla en Hungría. Cabe decir que de Montmeló no puede salir campeón, pero sí liberar su camino para poder serlo a partir de ahí.

Los números son sencillos. Si Marc Márquez amplía su ventaja en diez puntos sobre Álex, —es decir, amplía la distancia a 185 puntos—, el seis veces campeón de la categoría tendría su primer 'match-ball' en el siguiente Gran Premio del calendario.

Sería en San Marino, en el circuito de Misano, donde Marc podría poner la guinda a su impresionante temporada y empatar el número de títulos mundiales conseguidos por Valentino Rossi. Si saliera con 222 puntos (o más) de ventaja del circuito Marco Simoncelli, sería campeón.

Dos carreras y tres semana. Primer paso en el GP de Cataluña (5-7 de septiembre) y, dependiendo de cómo vayan las cosas en Montmeló, el posible definitivo en el GP de San Marino (12-14 de septiembre).

La corona de Marc Márquez, que quiere más y más, ya espera en un corto plazo. En Misano, a siete carreras del final, el piloto de Cervera quiere llegar dispuesto para volver a hacer historia.