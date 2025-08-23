La carrera al sprint se convierte en un paseo para Marc Márquez y logra su séptima victoria consecutiva en Hungría

El único tachón en su expediente en la carrera de los sábados es Silverstone, donde fue segundo detrás de su hermano Álex. La carrera al sprint en el Balaton Park de Hungría se ha convertido en un paseo para Marc Márquez, que ha logrado su decimotercer triunfo -de 14 posibles- del año y el séptimo consecutivo. Le han acompañado en el podio Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, ambos pilotos del equipo de Valentino Rossi, que han terminado aprovechando el caos en la salida originado por Fabio Quartararo.

Los números de Marc Márquez esta temporada son de récord. Unas cifras que, sólo contando los puntos logrados los sábados, le llevarían a la quinta posición de la clasificación general. Y es que el líder de MotoGP cuenta con una renta de 150 puntos sobre su hermano Álex y 209 sobre Pecco Bagnaia, su compañero de equipo.

