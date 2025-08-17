Marc Márquez conquista Austria con una trabajada victoria y suma seis consecutivas
El líder de MotoGP, que nunca había ganado en el Red Bull Ring, tuvo que esforzarse para superar a Bezzecchi y después contener a Aldeguer.
Más información: Marc Márquez se va de vacaciones con medio título en el bolsillo: quinta victoria consecutiva en Brno.
Dispuesto a romper todas las marcas en el camino hacia la conquista de su novena corona de campeón del mundo, Marc Márquez ha desbloqueado este domingo un nuevo objetivo al ganar por primera vez en el Red Bull Ring de Spielberg en un circuito donde siempre había visto ganar a las motos rojas.
ES EL JEFE. QUIERE ROMPER LA MALDICÓN. MARC MÁRQUEZ ADELANTA A BEZZECCHI EN UNA BATALLA ÉPICA 🤯🔥#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FORyAaMkw1— DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025
