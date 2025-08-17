Marc Márquez conquista Austria con una trabajada victoria y suma seis consecutivas

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg. Reuters

Dispuesto a romper todas las marcas en el camino hacia la conquista de su novena corona de campeón del mundo, Marc Márquez ha desbloqueado este domingo un nuevo objetivo al ganar por primera vez en el Red Bull Ring de Spielberg en un circuito donde siempre había visto ganar a las motos rojas.

ES EL JEFE. QUIERE ROMPER LA MALDICÓN. MARC MÁRQUEZ ADELANTA A BEZZECCHI EN UNA BATALLA ÉPICA 🤯🔥#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FORyAaMkw1 — DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

