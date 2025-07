Marc Márquez desvela quién fue su mentor: "Intentaba pilotar como él, pero con fuerza y un poco más agresivo"

Marc Márquez está cada vez más cerca de volver a convertirse en campeón del mundo de MotoGP y seguir dando razones para ser uno de los mejores de la historia. Hace 12 años que debutó en la categoría reina y desde entonces ha demostrado ser un piloto muy especial.

El de Cervera ha nacido con un gen ganador que nadie discute, pero son varias las figuras que han repercutido para que haya sido uno de los más rápidos de los últimos tiempos. Uno de ellos fue Dani Pedrosa, quien fue compañero suyo en Honda hasta 2018.

En una entrevista con Dazn, Marc Márquez habló del '26' como un mentor para él y la importancia que tuvo en sus primeros años: "Aprendí mucho de él, porque era compañero de equipo. Es el que más me ha enseñado de cómo se pilota una MotoGP", dijo.

"Dani Pedrosa es con el que más he aprendido de cómo se pilota una MotoGP, de lo que se tiene que hacer para ir rápido"



Marc Márquez y la lluvia de elogios hacia el que fue su compañero en Honda

"Intentaba pilotar como él, pero con más fuerza y un poco más agresivo", explicó un piloto catalán que conquistó su primer título en la categoría reina en su año de debut con apenas 20 años.

Además, Márquez habló de otros referentes que ha tenido a lo largo de su carrera: He aprendido a gestionar carreras como las gestionaba Valentino, a intentar hacer el modo martillo como lo hacía Lorenzo, pero no puedes copiar a un rival, tú tienes que intentar acercarte a sus puntos fuertes, pero pilotar a tu manera", dijo.

Lanzado a por el título

Este año Márquez está volviendo a sonreír. Si la temporada pasada ya fue positiva tras su salida de Honda y su vuelta a lo más alto del podio, este año tiene a tiro volver a convertirse campeón del mundo.

A los mandos de una Desmosedici GP25 que parece hecha a medida, Márquez suma 381 puntos de 444 posibles, con 19 victorias en 24 carreras (11 en sprint, 8 en carrera larga) y ocho fines de semana perfectos con los 37 puntos en juego.

A pesar de que cada semana bate algún récord nuevo, Márquez insiste en que su prioridad no son las cifras, sino el título: "No me importan los récords, solo quiero volver a ser campeón del mundo".

A falta de diez Grandes Premios y con más de 100 puntos de margen, muchos ya calculan cuándo podría coronarse campeón. Él lo evita: "No quiero pensar en dónde cerrar el título, solo mantener la concentración. Ya intenté cerrarlo pronto en 2014 y me caí en Misano y Aragón. Esta vez no cometeré ese error".