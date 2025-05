La aventura de Jorge Martín con Aprilia tiene fecha final: las razones para la huida y sus opciones tras un 2025 horrible

La temporada de la defensa del campeonato del mundo de MotoGP se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para Jorge Martín. Un año después de haber firmado su contrato con Aprilia, el español ya está pensando en abandonar la marca italiana agarrándose a una cláusula liberatoria si no termina entre los primeros clasificados del Mundial.

El corto periplo de 'Martinator' en su nuevo equipo ha estado lleno de infortunios en forma de lesiones que le han impedido participar en cinco de los seis Grandes Premios disputados hasta la fecha. No obstante, el calvario no está próximo a llegar a su fin puesto que en Catar sufrió un traumatismo torácico, con neumotórax y once costillas rotas.

Sin fecha de regreso, Jorge Martín ya está barajando posibles destinos si finalmente decide abandonar la marca italiana. Este fin de semana, durante la celebración del GP de Francia, estuvo en Le Mans para reunirse con los máximos mandatarios y hacerles partícipes de cuáles son sus intenciones. Una noticia que dejó a la compañia de Noale en estado de shock.

El madrileño fichó en junio de 2024 por Aprilia después de haber sido rechazado por Ducati. Cansado de estar en un equipo satélite buscó ser el líder de una marca oficial y los italianos le ofrecieron un proyecto que giraba en torno a él. Sin embargo, los planes no han podido ni tan siquiera llevarse a cabo tras las dos lesiones que sufrió Martín en la pretemporada, además de la más importante, en su regreso en el circuito de Lusail.

Jorge Martín puede ser el nombre propio de un mercado de fichajes que se antojaba relativamente tranquilo en MotoGP. El español ha provocado un completo seísmo que puede cambiar por completo las ideas de unos jefes de equipo que estarían encantados de tener a un campeón del mundo, aunque las opciones no son muy amplias.

Los posibles destinos

Si Martín quiere continuar en un equipo oficial, la única plaza aún sin definir es la de Honda. El contrato de Luca Marini finaliza en 2025, lo que deja múltiples posibilidades abiertas. Incluso se llegó a rumorear que Honda estaba considerando pagar la cláusula de salida de Pedro Acosta con KTM, aunque Albert Puig desmintió esa información.

Lo que sí aseguró Puig es que siempre están atentos a los movimientos del mercado, y que si Martín se convierte en una opción viable, resultaría muy atractivo para cualquier escudería.

En medio de las especulaciones que rodean el paddock, desde hace unas semanas hay varios rumores sobre la situación de Pedro Acosta. El 'Tiburón de Mazarrón' no está cumpliendo con las expectativas en KTM, lo que ha alimentado la posibilidad de una ruptura anticipada de su contrato con la marca austríaca.

Jorge Martín y Pedro Acosta en un podio la temporada pasada. MotoGP

Si eso llegara a ocurrir, se abriría una nueva oportunidad para que Jorge Martín accediera a un asiento. Sin embargo, las dificultades financieras que atraviesa KTM complican aún más el panorama. Además, cabe recordar que después de que el español se proclamara campeón de la Red Bull Rookies Cup y correr en Moto2 con el equipo oficial de KTM, decidió romper el acuerdo que tenía con los austríacos para MotoGP.

Por lo que finalmente debutó en la categoría reina del automovilismo de la mano de Ducati, más concretamente en Pramac Racing (el equipo satélite) en una salida que no fue precisamente amistosa con la estructura de Mattighofen.

El regreso a un equipo satélite

Marc Márquez es una prueba clara de que, en ocasiones, pasar a un equipo satélite puede ser una buena estrategia para volver a sentirse competitivo. Sin embargo, las opciones disponibles no son muchas. En Ducati, por ejemplo, solo Franco Morbidelli en el equipo VR46 finaliza su contrato al término de 2025; el resto de los pilotos tienen acuerdos vigentes hasta 2026.

Otras opciones que hay por contrato es el sitio de Miller en el equipo Pramac Yamaha o los dos huecos en el LCR Honda. Obviamente, no son opciones demasiado suculentas teniendo en cuenta que no se trata de equipos competitivos que permitan luchar por cosas importantes.

Sea como fuere, Aprilia no va a facilitar dejar escapar a la pieza clave de su proyecto. Confían en poder hacer que Jorge Martín cambie de opinión, aunque si finalmente decide seguir adelante con su intención de ejecutar la cláusula liberatoria con vistas a 2026, los italianos contraatacarían con todos sus medios.

Desde Aprilia, la respuesta oficial ha sido un escueto "sin comentarios" a las preguntas del medio digital Crash.net, un silencio que no hace, sino alimentar las especulaciones sobre el futuro del campeón del mundo. Por su parte, AS ha añadido un matiz importante, señalando que Martín estaría dispuesto a darle a la fábrica de Noale un margen de seis carreras desde su vuelta para convencerle de que la moto tiene el potencial que él busca.