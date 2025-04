Jorge Martín, el regreso más esperado: la reválida del actual campeón ante el dominio de los Márquez y el reto de Bagnaia

El 3 de junio Jorge Martín estampó su firma en el nuevo contrato con la marca Aprilia y cuatro meses después de haber ganado el Mundial de MotoGP con Pramac Racing, la realidad es que todavía no ha debutado con la marca italiana tras sufrir una lesión.

El pasado 7 de febrero se sometió a una operación de la mano derecha y del pie izquierdo. Con muy poco tiempo para recuperarse de esta intervención, de nuevo tuvo que volver a ser operado. A finales de febrero entró de nuevo en quirófano para corregir la "fractura compleja del radio, algunos huesos del carpo de lado izquierdo y una fractura ipsilateral del calcáneo".

Este infortunio le ha llevado a perderse los tres primeros Grandes Premios de la temporada, por lo que ha tenido que ver desde el box de Aprilia la lucha por los podios entre los hermanos Márquez y Pecco Bagnaia. Sin embargo, la espera ha llegado a su fin y Jorge Martín vuelve ahora al asfalto para recuperar su sitio, el que nunca quiso dejar escapar.

El regreso de Jorge Martín abre un nuevo escenario en MotoGP: comienza 'otro' Mundial, ese en el que los mejores pilotos de la parrilla pugnan por ganar las esprints y las carreras de los domingos. Álex Márquez tiene una ventaja de 87 puntos sobre 'Martinator', pero el bicampeón del mundo sabe que en cualquier momento puede aparecer el campeón en su Aprilia.

La lucha por ser el campeón no puede estar más apretada a tenor de los resultados que se han producido en las tres primeras citas de la temporada. Marc está a un solo punto de su hermano, mientras Pecco Bagnaia aguarda impaciente su momento desde la tercera posición con 75 puntos.

Sólo un precedente

Jorge Martín tiene que empezar de cero. No pudo completar la pretemporada y tiene que adaptarse a la Aprilia, una moto nueva que ha tenido un comienzo muy irregular en manos de Marco Bezzechi, pero el italiano no es la misma persona que el español y la calidad se nota.

"Si ahora pretendo coger la moto y estar peleando por carreras, me voy a volver a lesionar porque, obviamente, no es mi momento, no estoy ahí. Ahora, es ir haciendo una base, como si fuera una pretemporada. No será fácil, pero el objetivo es adaptarme lo antes posible a la Aprilia para, cuanto antes, no sé el tiempo que me llevará, estar peleando por las primeras posiciones", reconoció en la previa del GP de Catar.

En la historia de MotoGP tan solo se ha remontado en una ocasión la diferencia de puntos que Álex Márquez saca a Jorge Martín desde el cambio de puntuación en 1993.

Ocurrió en 2022 y tuvo a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia como protagonistas. El piloto francés aventajaba en 91 puntos al italiano, pero dejó escapar el título en una reacción heroica del posteriormente bicampeón del mundo de MotoGP. Una remontada única en más de 31 temporadas.

Después de una semana de parón, MotoGP llega ahora a Lusail con el estreno de Jorge Martín en la Aprilia, y con el dominio vigente de los hermanos Márquez. Sin embargo, en Las Américas ya emergió la figura de Pecco Bagnaia y el italiano ahora se posiciona como el favorito para la victoria en un asfalto que no es nada favorable para el mayor de los Márquez Alentá.

¿Estoy en un sueño? Pellizcadme, por favor!



Lo vivido este fin de semana ha sido increíble! Arrancar esta nueva etapa en @ducaticorse con un GP perfecto y poder compartir las dos primeras posiciones con mi hermano @alexmarquez73 🥹 Sin palabras!!#mm93 #thaigp pic.twitter.com/5hebWyeVdS — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 2, 2025

"Este es un circuito en el que, teóricamente, Álex y Pecco son mejores que yo por el histórico de resultados. Ya veremos qué podemos hacer. Si aquí me muestro competitivo, será una buena señal para mí; si no, pues trataré de trabajar para ir mejorando", confesaba el ocho veces campeón del mundo en la previa del Gran Premio.

Será complicado ver al madrileño en la pomada y la lucha por el título, una circunstancia que Marc Márquez ha aprovechado a la perfección. Su estreno en Ducati ha llegado por todo lo alto y ahora mismo es el gran candidato. El motociclismo español ha perdido por el camino a un campeón, pero ha reenganchado a uno de los mejores pilotos de su historia.