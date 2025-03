Jorge Martín, KO: dice adiós al Gran Premio de Austin y también será duda para correr en Qatar

Malas noticias para Jorge Martín. El campeón del mundo seguirá perdiéndose el arranque de la temporada en MotoGP después de que confirmara que no disputará tampoco el Gran Premio de Austin en Estados Unidos dentro de dos semanas, y que es incluso duda para el siguiente en Qatar.

Jorge Martín todavía no ha pisado el asfalto con su moto este curso. Ya se perdió hace un par de semanas el inicio de la temporada en el Gran Premio de Tailandia, y tampoco estará presente este fin de semana en Argentina.

La ausencia del campeón del mundo, para desgracia tanto suya como de sus aficionados, seguirá prolongándose en el tiempo y eso le penalizará de manera importante de cara a sus aspiraciones en la clasificación general.

"Es un sufrimiento encontrarse en esta situación", comentó el campeón español en una videoconferencia en la que participó junto al resto de pilotos del campeonato. "La verdad es que es duro verlo desde casa", incidió Martín, que por otro lado prefiere volver a la pista cuando esté "plenamente recuperado".

En ese sentido, recordó lo que le aconsejó otro campeón, el también español Marc Márquez: "Voy a escuchar a mi cuerpo, como dice Marc, y volveré cuando me encuentre al ciento por ciento". "Espero que Aprilia pueda mejorar un poco para acabar en el podio, aunque me siento mal por no poder estar en pista", insistió.

Fuera desde pretemporada

Jorge Martín todavía no ha podido debutar en este 2025. Después de su gesta, con el título mundial el año pasado, a lo largo de esta pretemporada ha tenido que pasar hasta en dos ocasiones por el quirófano para ser intervenido.

Primero, el pasado 7 de febrero el campeón se sometió a una operación de la mano derecha y del pie izquierdo. Con muy poco tiempo para recuperarse de esta intervención, de nuevo tuvo que volver a ser operado.

A finales de febrero entró de nuevo en quirófano para corregir la "fractura compleja del radio, algunos huesos del carpo de lado izquierdo y una fractura ipsilateral del calcáneo".

El resultado de todo esto es que Martín no estará este fin de semana en Argentina y el Mundial seguirá sin su campeón. Esta ausencia se prolongará al menos hasta el Gran Premio de Austin en Estados Unidos, mientras que el piloto español es seria duda también para correr en Qatar ya en el mes de abril.