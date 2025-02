La defensa del título empieza torcida para Jorge Martín: Aprilia rehúye de las opciones y Márquez arranca su redención

A mediados de la temporada 2024, Jorge Martín tomó una importante decisión que, sin duda, va encaminada a cambiar su futuro en MotoGP. El de San Sebastián de los Reyes puso fin a tres años de relación con Pramac Racing para volar a la escudería Aprilia. A Ducati no le tembló el pulso en dejar escapar al que a la postre sería el campeón, los italianos se reforzarían con Marc Márquez.

A priori, la decisión de Jorge Martín pareció la más acertada. Abandonó un equipo satélite para fichar por una marca oficial, sin embargo, el comienzo en Aprilia no está resultando nada sencillo. Las caídas han lastrado su puesta a punto con la nueva moto y la fractura del radio en la muñeca izquierda ha provocado que parta con desvantaja en la lucha por revalidar su título con Pecco Bagnaia y Marc Márquez.

'Martinator' va a dejar escapar muchos puntos en los dos Grandes Premios en los que no podrá participar: Tailandia y Argentina, mientras que Estados Unidos es una incógnita. El madrileño es consciente del mazazo que esta lesión supone en sus aspiraciones por ser bicampeón, pero el equipo Aprilia ha decidido ser cauto y frenar las ganas que tiene Jorge Martín de acortar plazos.

Desde la marca italiana el mensaje que se transmite no es otro que paciencia. Todos saben que la lesión de Jorge Martín se trata de una convalecencia larga y es por ello que no quieren arriesgar lo más mínimo, a tenor de todos los puntos que hay en juego entre las tres sprints y las carreras del domingo.

Ángel Charte, jefe de los servicios médicos de MotoGP, vaticinó en DAZN que "es un tema que va poco a poco, la recuperación no es rápida, es una recuperación lenta, porque si no cicatriza bien y no hace un buen callo de fractura, puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo". Precisamentte lo que Aprilia desea evitar.

Las opciones mundialistas

Nadie se atreve a dar una fecha a una posible vuelta a los circuitos. "La situación de la mano izquierda no es buena ahora mismo. Según el doctor Mir, la operación fue bien, con lo que somos positivos, pero ahora mismo no podemos ni pensar en cuándo volverá", confesó Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing ante los medios.

El italiano no pierde ni un segundo de su tiempo en pensar en las opciones mundialistas que tendrá Jorge Martín cuando regrese a la competición. "Sólo volverá cuando esté realmente en forma. No queremos arriesgar en nada su estado. Pensando en el Mundial, prefiero mirar a largo plazo. Veremos a final de temporada", afirmó.

Por el momento, el trabajo de Aprilia con Jorge Martín se está basando en hacerle ver que lo mejor es su recuperación. Después, tardará unas semanas hasta llegar a su puesta a punto, pero el Mundial de MotoGP no es lo que más preocupa en estos momentos, cuando ni tan siquiera ha comenzado. "Tómate tu tiempo, no cometas un error, ya pensaremos en el Mundial en el futuro, ahora es momento de pensar en ti mismo", le aconsejó Rivola.

Marc Márquez, durante los test de pretemporada con Ducati MotoGP

La ausencia de Jorge Martín durante los primeros Grandes Premios les va a venir como anillo al dedo a Marc Márquez y Pecco Bagnaia. En la lucha a tres bandas por el Mundial, el de Cervera y el italiano van a partir con una ligera ventaja que puede ser aún mayor si se confirma que la Ducati vuelve a ser la moto más rápida de la parrilla de la categoría reina.

Marc Márquez ya metió miedo a sus rivales en las jornadas de test disputadas en el trazado de Buriram al rubricar el mejor crono (1'28.855). A esa vertiginosa velocidad a una vuelta del '93' hay que agregar el ritmo brutal que exhibió en el simulacro de carrera.

La redención de Márquez

El de Cervera sabe que se encuentra ante una gran oportunidad de igualar en el número de títulos mundiales a Valentino Rossi y su objetivo es claro: es vital comenzar marcando terreno. Para ello tendrá que doblegar a su compañero en el box de Ducati, el bicampeón del mundo Pecco Bagnaia.

El curso pasado sirvió para situarse de nuevo en el mapa y esta temporada espera dar el golpe definitivo. A su favor cuenta con subirse encima de una moto perteneciente a la marca oficial. Por todos es sabido que Ducati tiene la moto más dominante de la parrilla en los últimos años.

"Esta vez me toca aprender de él (Pecco) e intentar estar lo más cerca, ya que, para mí, es el rival a batir, ya que estos cuatro años ha sido el que ha hecho primero o segundo. Si podemos luchar con él, será una buena señal", confesó un Marc Márquez que ha reconocido tener "mariposas distintas en el estómago. En los últimos años no sentía ese fuego en mi interior. Sé que estoy en el lugar correcto y voy a darlo todo", avisó el ocho veces campeón del mundo.