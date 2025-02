Jorge Martín vuelve a lesionarse y se perderá el inicio del Mundial de MotoGP

Jorge Martín está viviendo una pesadilla en sus primeros meses con Aprilia. El vigente campeón del mundo de MotoGP se perderá el inicio de la nueva temporada después de sufrir una nueva lesión a una semana del Gran Premio de Tailandia.

El piloto madrileño, que se encontraba en la fase final de su recuperación después de sufrir un accidente durante los test de pretemporada, tendrá que pasar de nuevo por qiuirófano tras sufrir un nuevo percance físico, esta vez en la muñeca izquierda.

'Martinator', según ha adelantado AS, ha sufrido una fractura conminuta y desplazada del radio distal izquierdo, fractura de escafoides carpiano izquierdo, fractura de hueso piramidal izquierdo y fractura sin desplazamiento de calcáneo izquierdo. Es decir, tiene la mano izquierda bastante dañada.

El nuevo piloto de Aprilia tenía previsto viajar este martes a Tailandia a la espera de ser declarado 'apto' para correr el primera Gran Premio de la temporada después de su percance en los test. Sin embargo, no podrá seguir adelante con sus planes y está previsto que el doctor Xavier Mir, que ya le intervino de su lesión en el quinto meracarpiano de la mano derecha, vuelva a operarle este mismo martes 25 de febrero.

Un duro varapalo para Jorge Martín que apenas ha podido rodar con su nueva moto. No lo hizo en los test y tampoco lo hará en el primer GP de la temporada que se celebra este próximo fin de semana (28-02 marzo). Queda por ver si será capaz de estar listo para la cita de Argentina dentro de dos semanas.

A contracorriente

Jorge Martín tiene por delante un reto muy complicado. No únicamente por tener que adaptarse a su nueva moto ya con la temporada en juego y sin poder optar a los primeros puntos del campeonato, sino por la presión de hacer todo esto siendo el vigente campeón del mundo.

El español va a ser el principal foco de la parrilla este año, pero el propio Martín no cree que vaya a tener más presión este curso. Creo que lo que viví la temporada pasada no la volveré a sentir en toda mi vida. No siento presión, siento responsabilidad. La presión está cuando luchas por un campeonato y lo que pasé el año pasado fue una locura. Ahora me siento realmente relajado, con ganas de rendir", dijo al inicio de los test.

Tendrá que remar a contracorriente un Jorge Martín que deberá verse las caras con pilotos de mucho nivel. Desde Pecco Bagnaia, siempre fiel a la cita por pelear al título, a un Marc Márquez totalmente renacido y listo para volver a sentirse campeón.