Gran Premio Solidario de MotoGP, horario y dónde ver por TV las carreras de la última cita del campeonato del mundo

Ha llegado la hora de la verdad. El campeonato del mundo de MotoGP se decide este fin de semana en el GP Solidario de Motul Barcelona. Después de 19 carreras luchando de tú a tú por el título, Jorge Martín o Pecco Bagnaia se alzarán con el trofeo de campeón. Sólo puede ganar uno y el madrileño es el gran favorito.

El piloto de Pramac parte con 24 puntos de ventaja sobre el italiano, es decir, el sábado en la carrera al sprint ya se podría proclamar campeón del mundo de MotoGP. 37 puntos aún por disputarse, por lo que 'Martinator' lo tiene todo de cara, aunque la presión por no fallar está ahí. En Sepang, Bagnaia prácticamente le sirvió en bandeja el título después de caerse en la sprint.

Montmeló será el circuito que albergue el desenlace del campeonato tras la cancelación del GP de Valencia por la DANA. Allí Martín quiere subirse a lo más alto. Con 485 puntos en su haber, el de San Sebastián de los Reyes necesita sumar 14 puntos en el GP Solidario.

La carrera al sprint otorga 12 puntos al ganador, mientras que el ganador de la carrera se lleva 35 puntos. El italiano tiene 461 puntos y ha ganado más carreras que el español, por lo tanto, en caso de empate, Bagnaia sería quien levante el trofeo. Sin embargo, Pecco no depende de sí mismo, puesto que tiene que ganar las dos carreras y esperar el pinchazo de Jorge Martín.

"No tengo ninguna prisa en cerrar el campeonato. Sí tengo muchas ganas de que se acabe, ha sido duro y agotador, pero no es algo que me vaya a cambiar la vida. Es el momento de ser listos, correr con inteligencia y pensar, sobre todo, en sumar los puntos que nos hagan campeones a todos", ha reconocido Martín en los días previos al gran desenlace. La piedra está en su tejado y Bagnaia lo sabe, por eso le está trasladando toda la presión a 'Martinator'.

